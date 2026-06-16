Вы прогуляетесь по уютным улочкам камерного Каша, который из-за атмосферы и архитектуры называют турецкой Грецией. А затем отправитесь к одному из самых фотогеничных пляжей страны — Капуташу.
Описание экскурсии
6:00–7:00 — трансфер из региона Демре.
12:00 — панорамная остановка с видом на Каш и острова (15 мин).
12:30 — свободное время в Каше (около 2,5 часов). Вы увидите античный театр Антифеллос, ликийский саркофаг 4 века до н. э., гавань и набережную с яхтами. А ещё пройдёте по улочкам Старого города с кафе и домами, увитыми бугенвиллеей.
15:00 — отдых на пляже Капуташ (около 1,5 часов). Чтобы попасть к нему, нужно спуститься по лестнице в 187 ступеней. На пляже есть туалеты, душ, кафе и шезлонги. Вход в море резкий, почти сразу становится глубоко — будьте внимательны с детьми.
17:00–17:30 — выезд в сторону Демре (техническая остановка по дороге).
20:30–21:00 — возвращение в отели.
В поездке вы:
- увидите, как ликийский саркофаг соседствует с кофейнями и узнаете, почему горожане уже тысячи лет не решаются его перенести
- исследуете древний театр, высеченный в склоне холма, и поймёте, как римляне догадались развернуть его лицом к морю
- узнаете, как портовый город сохранил свой античный ритм жизни. До сих пор здесь главный транспорт — лодка
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Трансфера из отелей нет. Встреча на главной дороге
- От центра Демре до Каш 50 км (около 1,5 часов с остановками)
- Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
- В экскурсию включён один шопинг-заезд (центр оникса и султанита)
- Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает сопровождающий на месте
- С вами будет один из русскоговорящих сопровождающих из нашей команды (не гид-историк)
В стоимость включено
- входной билет на пляж Капуташ
- сопровождение русскоговорящего куратора группы (не гида историка)
- страховой полис на время экскурсии
Что не входит в стоимость
- напитки, личные расходы
- обед (можно приобрести на месте, по желанию) — $10
- лежаки и шезлонги на пляже Капуташ — по €3 каждый, (по желанию)
Вы можете забронировать эту же поездку с гидом-историком, обедом и прогулкой на яхте
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€34
|До 3 лет
|€15
|От 4 до 7 лет
|€29