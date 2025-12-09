Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Посетить главные достопримечательности города, окунуться в их историю и раскрыть тайны
Начало: У храма Святого Николая
Завтра в 11:30
11 дек в 11:30
€155 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Загадать желание Николаю Чудотворцу и полюбоваться затонувшим городом со дна прозрачной лодки
Начало: По вашему адресу
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Демре - в Калеичи, сердце старой Антальи
Увидеть, с чего начинался город у Средиземного моря
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
