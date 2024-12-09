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10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Посетить главные достопримечательности города, окунуться в их историю и раскрыть тайны
Начало: У храма Святого Николая
10 мая в 11:30
11 мая в 11:30
€174
€193 за всё до 10 чел.
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5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Демре: храм Николая Чудотворца
Прикоснуться к святыне и поверить в чудо
Начало: У храма Святого Николая
Сегодня в 14:00
10 мая в 11:30
€148
€155 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Загадать желание Николаю Чудотворцу и полюбоваться затонувшим городом со дна прозрачной лодки
Начало: По вашему адресу
10 мая в 15:00
11 мая в 10:00
€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 декабря 2024Лиана, благодарим за интересную экскурсию, много узнали нового. За чуткость и внимательность, с вами было легко и приятно познавать такие знаковые места Турции. Всего вам самого доброго, пусть планы исполняются. С наступающими новогодними праздниками! 🌟☀️
- ННаталья20 ноября 2024Нам очень понравилось, правда долго собирались написать, были летом. Лиана интересно и подробно рассказывала, узнали много нового, слушали с удовольствием даже подростки. Рекомендую от души. Спасибо Лиане за прекрасный день!
- ААнна18 августа 2024Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень увлеченной и знающей. Она
Ответы на вопросы от путешественников по Демре в категории «История и архитектура»
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