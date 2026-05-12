читать дальше уменьшить

в храме Николая-Чудотворца, у ликийских гробниц и амфитеатра. Благодаря тому, что у нас была индивидуальная экскурсия, Лиана смогла показать нам те местечки, куда не водят большие группы туристов. Несмотря на большой объём информации, всё рассказанное Лианой отлично улеглось в голове, благодаря точно расставленным акцентам и дополнениям от гида.

Всей семьёй рекомендуем обращаться к Лиане и Мумину.

Дополнение: даже если все дни в календаре у Мумина заняты, пишите ему)) нам он смог найти свободное местечко в расписании)

А еще Мумин посоветовал нам прекрасную яхту, на которой мы провели еще полдня в купании и осмотре достопримечательностей