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Экскурсии на 1 день в Демре

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Демре, цены от €34. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Загадать желание Николаю Чудотворцу и полюбоваться затонувшим городом со дна прозрачной лодки
Начало: По вашему адресу
15 июн в 10:00
16 июн в 10:00
€370 за всё до 6 чел.
Из Демре - в Калеичи, сердце старой Антальи
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Демре - в Калеичи, сердце старой Антальи
Увидеть, с чего начинался город у Средиземного моря
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Демре
На автобусе
8 часов
Групповая
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Демре
Побывать в турецкой Греции и на одном из самых красивых пляжей побережья
Начало: Главная дорога
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
13 июн в 10:30
€34 за человека
Каш и лазурный Капуташ из Демре - с гидом, яхтой и обедом
На автобусе
На яхте
9 часов
Групповая
Каш и лазурный Капуташ из Демре - с гидом, яхтой и обедом
Побывать в уютном старинном городе, прокатиться на яхте и отдохнуть на пляже
Начало: Главная дорога
Расписание: в будние дни в 10:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:30
Завтра в 10:30
13 июн в 10:00
€61 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Павел
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Отличная координация и планирование. Согласовали дату, задали уточняющие вопросы, место и время начала экскурсии. Уточнили возможные отклонения - исчерпывающая информация.

Мумин
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- воспитанный, интеллигентный, образованный экскурсовод. Было очень приятно обсудить не только историю, религию, но и быт, язык, интересные маршруты и другие вопросы жизни в Турции.

Трансфер, Храм Святого Николая, водная экскурсия к затонувшему городу Кекова, лёгкий перекус в городе, экскурсия в Мира, трансфер.

Экскурсия замечательно вписалась в наш короткий отпуск, нашей малой группы туристов!

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Елена
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Удивительно приятное путешествие! Четверо взрослых и ребенок 10 лет - в восторге все! Благодарим Мумина, всё чётко организовано, продумано до мелочей. Море позитивных впечатлений! Рекомендую!
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Элина
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Были на экскурсии в Демре с Лианой. Она - чудесный рассказчик, увлекающий не только взрослых, но и вечно ворчащих детей)
Побывали
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в храме Николая-Чудотворца, у ликийских гробниц и амфитеатра. Благодаря тому, что у нас была индивидуальная экскурсия, Лиана смогла показать нам те местечки, куда не водят большие группы туристов. Несмотря на большой объём информации, всё рассказанное Лианой отлично улеглось в голове, благодаря точно расставленным акцентам и дополнениям от гида.
Всей семьёй рекомендуем обращаться к Лиане и Мумину.
Дополнение: даже если все дни в календаре у Мумина заняты, пишите ему)) нам он смог найти свободное местечко в расписании)
А еще Мумин посоветовал нам прекрасную яхту, на которой мы провели еще полдня в купании и осмотре достопримечательностей

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Р
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Мумин - спасибо вам огромное!
Хорошая экскурсия, внимательный экскурсовод. Учел все пожелания, и даже развлекал детей!
Прекрасная экскурсия, невероятные места. Рекомендую 👍
Мумин - спасибо вам огромное!
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Дарина
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам очень повезло найти Мумина.
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Множество разноплановой информации, ответы на любые вопросы о Турции, учёт наших пожеланий - смело обращайтесь к Мумину, он сделает вам отличное путешествие.

Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам
Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам
Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам
Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам+1
Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам
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Всего 5 отзывов в Демре в категории "На весь день"

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Ответы на вопросы от путешественников по Демре в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Демре
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре;
  2. Из Демре - в Калеичи, сердце старой Антальи;
  3. Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Демре;
  4. Каш и лазурный Капуташ из Демре - с гидом, яхтой и обедом.
Сколько стоит экскурсия по Демре в июне 2026
Сейчас в Демре в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 34 до 370. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Демре на 1 день, гиды Демре подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Демре так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026