Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Загадать желание Николаю Чудотворцу и полюбоваться затонувшим городом со дна прозрачной лодки
Начало: По вашему адресу
15 июн в 10:00
16 июн в 10:00
€370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Демре - в Калеичи, сердце старой Антальи
Увидеть, с чего начинался город у Средиземного моря
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
Групповая
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Демре
Побывать в турецкой Греции и на одном из самых красивых пляжей побережья
Начало: Главная дорога
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
13 июн в 10:30
€34 за человека
Групповая
Каш и лазурный Капуташ из Демре - с гидом, яхтой и обедом
Побывать в уютном старинном городе, прокатиться на яхте и отдохнуть на пляже
Начало: Главная дорога
Расписание: в будние дни в 10:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:30
Завтра в 10:30
13 июн в 10:00
€61 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Отличная координация и планирование. Согласовали дату, задали уточняющие вопросы, место и время начала экскурсии. Уточнили возможные отклонения - исчерпывающая информация.
Мумин
Мумин
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Удивительно приятное путешествие! Четверо взрослых и ребенок 10 лет - в восторге все! Благодарим Мумина, всё чётко организовано, продумано до мелочей. Море позитивных впечатлений! Рекомендую!
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Были на экскурсии в Демре с Лианой. Она - чудесный рассказчик, увлекающий не только взрослых, но и вечно ворчащих детей)
Побывали
Побывали
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Р
Мумин - спасибо вам огромное!
Хорошая экскурсия, внимательный экскурсовод. Учел все пожелания, и даже развлекал детей!
Прекрасная экскурсия, невероятные места. Рекомендую 👍
Хорошая экскурсия, внимательный экскурсовод. Учел все пожелания, и даже развлекал детей!
Прекрасная экскурсия, невероятные места. Рекомендую 👍
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Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам очень повезло найти Мумина.
+1
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Всего 5 отзывов в Демре в категории "На весь день"
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Ответы на вопросы от путешественников по Демре в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Демре в июне 2026
Сейчас в Демре в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 34 до 370. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Демре на 1 день, гиды Демре подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Демре так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026