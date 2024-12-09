Е Елена

Лиана, благодарим за интересную экскурсию, много узнали нового. За чуткость и внимательность, с вами было легко и приятно познавать такие знаковые места Турции. Всего вам самого доброго, пусть планы исполняются. С наступающими новогодними праздниками! 🌟☀️