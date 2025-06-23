Мои заказы

Багги сафари в Фетхие

Если вы ищете приключения, присоединяйтесь к захватывающей поездке на багги по живописным окрестностям Фетхие.

Путешествие будет проходить под руководством опытного инструктора, который обеспечит вашу безопасность и комфорт.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает Этот тур — идеальный способ сочетать адреналин с природной красотой Фетхие. Вы будете мчаться по живописным маршрутам на багги, наслаждаться динамичной поездкой и захватывающими пейзажами, а также сделать яркие фотографии самых крутых моментов. С нами безопасно В команде работают только опытные инструкторы, которые помогут вам освоиться с багги, дадут полезные советы и обеспечат безопасность на протяжении всего путешествия. Мы проведем подробный инструктаж, ответим на все вопросы и поддержим вас в пути. Начало сафари на багги Теперь пришло время проявить себя за рулем багги! Вас ждет поездка по бездорожью, где вы почувствуете всю мощь скорости, увидите невероятные виды и насладитесь чистым воздухом Фетхие. Водопады воды, взлетающие из-под колес, добавят еще больше азарта в это приключение.
  • Одевайтесь удобно, берите головной убор, солнцезащитные очки и воду.
  • Для управления багги не нужны водительские права.
  • Участники должны быть старше 14 лет.
  • Рекомендуем взять маску для защиты от пыли на дороге.
  • У вас будет возможность сделать собственные фотографии или купить снимки, сделанные нашими фотографами после тура.
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
  • Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Багги сафари продолжительностью 1, 5-2 часа
Что не входит в цену
  • Маска для лица (защита от пыли и грязи)
  • Напитки
  • Фото и видео
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь удобно, берите головной убор, солнцезащитные очки и воду
  • Для управления багги не нужны водительские права
  • Участники должны быть старше 14 лет
  • Рекомендуем взять маску для защиты от пыли на дороге
  • У вас будет возможность сделать собственные фотографии или купить снимки, сделанные нашими фотографами после тура
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения
  • Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

В
Виктория
23 июн 2025
Добрый день! Информация на сайте не соответствует действительности! На самом деле данная экскурсия проходит совершенно по другому, и никто нас об этом не предупредил. Хотя на самом деле местные гиды
читать дальше

сказали, что у них нет такой экскурсии. Кто кого обманывает непонятно. Но обман на лицо. Мы потеряли время, поскольку пришлось ждать группу, которая спускалась по реке на ватрушке. В описании не сказано было ни про ватрушку. ни про то, что поездка на багги будет только 30 минут по кругу небольшому по горной речке. Полное разочарование

Входит в следующие категории Фетхие

