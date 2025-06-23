читать дальше

сказали, что у них нет такой экскурсии. Кто кого обманывает непонятно. Но обман на лицо. Мы потеряли время, поскольку пришлось ждать группу, которая спускалась по реке на ватрушке. В описании не сказано было ни про ватрушку. ни про то, что поездка на багги будет только 30 минут по кругу небольшому по горной речке. Полное разочарование