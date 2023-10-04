1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
«Вместе с вами мы погрузимся в её культуру и девственную природу юго-запада Ликийского полуострова»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие в Каш: Однодневное путешествие по следам древних на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
«Я называю эту дорогу тропой Шамана: 2,5 часа мы будем гулять по девственному лесу, общаться с природой и разгадывать загадки, оставленные древними»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
«Увидим вековые сосны и зарядимся энергией природы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
Круиз
7 часов
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
«Но потрясающая природа заставляет забыть о неудобствах»
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€45 за человека
Мини-группа
10 часов
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
«Путешествие на джип сафари понравится любителям природных красот, захватывающих приключений и просто желающим повеселиться, прокатиться с ветерком и узнать что-то новое и интересное о Турции»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
1 час
Сафари на квадроциклах в Фетхие: захватывающее приключение в природе
Присоединяйтесь к увлекательному сафари на квадроциклах в Фетхие! Преодоление препятствий и наслаждение природой ждут вас
Начало: Ваш отель
«Если вы хотите на несколько часов стать исследователем девственной природы Фетхие, прокатиться с ветерком, почувствовать свободу и азарт, добро пожаловать в тур на квадроциклах»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в каньон Саклыкент и Секретный водопад: природные чудеса Фетхие
Погрузитесь в мир природных чудес Фетхие с экскурсией в каньон Саклыкент и к водопаду в Секретной Долине
Начало: Ваш отель
«Секретная Долина После вкусного обеда отправляемся в Секретную Долину к водопаду»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
«Приглашаю в путешествие, в котором есть если не всё, то многое — потрясающая природа, древняя история, турецкая кухня и спа»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
€480 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Незабываемый полёт на параплане в Олюденизе: профессиональные пилоты и потрясающие виды
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
«Мы встретимся у офиса компании и на автобусе поедем на гору Бабадаг (дорога занимает 20 мин»
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
179€162 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 октября 2023Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
- ВВиктория3 октября 2023Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
- ООльга28 августа 2023стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
- ЮЮлия7 июля 2023Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
- ССергей27 июня 2023Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
- ААнна3 июня 2023Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
- ВВиктория23 мая 2023Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За день мы успели не
- ЛЛидия22 мая 2023Благодарим организаторов за приятную поездку и интересную экскурсию. Брали индивидуальный тур по данному маршруту и остались очень довольны!
- ААнтон27 апреля 2022Хорошая и интересная экскурсия, жаль не хватило времени дойти до конца каньона
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 480 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Фетхие на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 11 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август