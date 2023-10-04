Познавательные экскурсии на природе в Фетхие

Найдено 9 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Фетхие, цены от €30, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
«Вместе с вами мы погрузимся в её культуру и девственную природу юго-запада Ликийского полуострова»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
355 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Из Фетхие в Каш: Однодневное путешествие по следам древних на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
«Я называю эту дорогу тропой Шамана: 2,5 часа мы будем гулять по девственному лесу, общаться с природой и разгадывать загадки, оставленные древними»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
355 за всё до 4 чел.
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
«Увидим вековые сосны и зарядимся энергией природы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
355 за всё до 4 чел.
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
Круиз
7 часов
1 отзыв
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
«Но потрясающая природа заставляет забыть о неудобствах»
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
45 за человека
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
«Путешествие на джип сафари понравится любителям природных красот, захватывающих приключений и просто желающим повеселиться, прокатиться с ветерком и узнать что-то новое и интересное о Турции»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари на квадроциклах в Фетхие
🛻 На квадроциклах
Групповая
1 час
Сафари на квадроциклах в Фетхие: захватывающее приключение в природе
Присоединяйтесь к увлекательному сафари на квадроциклах в Фетхие! Преодоление препятствий и наслаждение природой ждут вас
Начало: Ваш отель
«Если вы хотите на несколько часов стать исследователем девственной природы Фетхие, прокатиться с ветерком, почувствовать свободу и азарт, добро пожаловать в тур на квадроциклах»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 30 за человека
Каньон Саклыкент и Секретный водопад
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в каньон Саклыкент и Секретный водопад: природные чудеса Фетхие
Погрузитесь в мир природных чудес Фетхие с экскурсией в каньон Саклыкент и к водопаду в Секретной Долине
Начало: Ваш отель
«Секретная Долина После вкусного обеда отправляемся в Секретную Долину к водопаду»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 400 за всё до 3 чел.
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
«Приглашаю в путешествие, в котором есть если не всё, то многое — потрясающая природа, древняя история, турецкая кухня и спа»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
480 за всё до 4 чел.
Полёт на параглайдинге в Олюденизе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Незабываемый полёт на параплане в Олюденизе: профессиональные пилоты и потрясающие виды
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
«Мы встретимся у офиса компании и на автобусе поедем на гору Бабадаг (дорога занимает 20 мин»
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
179162 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 октября 2023
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
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    мужа больные колени и спина - попросили, чтобы немного ходьбы было, с отдыхом, без напряга. Необычное для Турции место, мы как раз хотели побывать в таком. Марина - прекрасный рассказчик и водитель, рекомендуем! Семья Дементьевых.

    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -
  • О
    Ольга
    28 августа 2023
    Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
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    здесь вы можете перевести всю сумму на карту мир организатору. сам тур на целый день, на корабле. 4 остановки, пляжи, купанье, долина бабочек, на корабле кормят, вкусно и сытно. напитки за доп плату! и большую. но тут везде так, возьмите с собой побольше воды. можно купаться, можно пойти в долину бабочек, можно посмотреть на античные руины. скучно не будет, виды с корабля великолепные. и трансфер от и до отеля можно и нужно с детьми

    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2023
    Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
    Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
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    пляжи. Она согласилась, показала нам прекрасные пляжи. Программа организована комфортно, никуда не спешили, хорошо провели время. Что не понравилось- в машине не работал(не включала?) кондиционер.

  • С
    Сергей
    27 июня 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
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    - прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.

    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина
  • А
    Анна
    3 июня 2023
    Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
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    то, что в горах мы были совершенно одни, никаких истоптанных туристами троп:-) рекомендую очень, но с двумя комментариями: если влажно, то берите обувь, которая легко моется; детям экскурсия тоже очень зайдёт, но они должны быть готовы к чуть большей выносливости, чем ежедневно. Я бы с удовольствием сходила с Мариной еще!

    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения
  • В
    Виктория
    23 мая 2023
    Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
    Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За день мы успели не
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    только побывать в Каше, но и посетить множество безумно красивых пляжей, а также пройти очень живописный и скрытый от посторонних глаз участок Ликийской тропы с потрясающими видами! Хотела бы отметить несколько моментов, которые особенно понравились: 1. С Мариной было очень легко найти контакт, она была открыта ко всем нашим пожеланиям, сразу предложила несколько вариантов кастомизации программы под нас. И в целом, очень приятный, интересный и легкий в общении человек 2. Отлично водит) это немаловажно, тк я была с ребенком 3. Очень хорошо знает регион и его нюнсы, поэтому предлагает не стандартный туристический маршрут, а такие места, которые на групповой экскурсии ты никогда не увидишь 4. С точки зрения организации поездки Марина проявила себя как настоящий профессионал, заранее написала нам обо всех нюансах (что надеть, что взять с собой итд), и в ходе поездки прекрасно контролировала тайминг и все прочие моменты Всем рекомендую:)

    Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За
  • Л
    Лидия
    22 мая 2023
    Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
    Благодарим организаторов за приятную поездку и интересную экскурсию. Брали индивидуальный тур по данному маршруту и остались очень довольны!
  • А
    Антон
    27 апреля 2022
    Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
    Хорошая и интересная экскурсия, жаль не хватило времени дойти до конца каньона

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
  2. Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
  3. Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
  4. Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
  5. Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
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