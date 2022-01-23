Что вас ждет
В указанное время мы отправимся в рафтинговый центр у реки Даламан. Прибыв на место и основательно подкрепившись, вы познакомитесь с инструкторами, пройдете обучение и инструктаж по технике безопасности.
С нами безопасно
Во время плаванья вас сопровождают линцензированные инструкторы — настоящие профессионалы своего дела с большим опытом работы и знанием местности.
Первая волна возбуждения
Рассаживаемся в рафты и отправляемся покорять бурные воды реки Даламан, собственное беспокойство и волнение. С увеличением скорости движения и крутизны порогов, ваше волнение уменьшится, а сердце наполнится смелостью, отвагой и радостью.
Пройдя первый этап приключения, мы направимся в ресторан, чтобы пообедать и набраться сил.
Свободное время для развлечений и отдыха
После сытного обеда, у вас есть 2,5 часа свободного времени для отдыха. Вы можете плавать, загорать, исследовать округу и набираться сил для нового спуска по реке.
Вторая половина рафтинга в Фетхие
Сытые и отдохнувшие, с новыми силами отправляемся во второй тур рафтинга. Умения и навыки, полученные в первой части плаванья, добавят вам уверенности, и вы с легкостью преодолеете любое препятствие, возникшее на пути. Вас ждут только положительные эмоции, прилив сил и бодрости духа!
После окончания заплыва сдаем снаряжение, прощаемся с командой, делимся впечатлениями и отправляемся в отель.
Важно знать
- длинные волосы лучше собрать, украшения снять;
- возьмите с собой запасную одежду, полотенца, солнцезащитный крем и фотоаппарат, немного денег на дополнительные расходы;
- во время рафтинга нельзя пользоваться мобильным телефоном или фотоаппаратом;
- дети до 17 лет могут участвовать в заплыве под присмотром родителей;
- в середине рафта есть место для размещения маленьких детей.
- ценные вещи можете оставить в транспорте — перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии для всех одновременно открывается.
В стоимость экскурсии входит:
- трансфер от/до отеля,
- завтрак,
- инструктаж по технике безопасности,
- оборудование для рафтинга,
- сплав по реке,
- обед.
Туристы оплачивают самостоятельно: