Рафтинг в Фетхие

Отправиться на рафтинг в Фетхие - значит добавить горсть адреналина

В группе
до 5 чел.
Отправиться на рафтинг в Фетхие — значит добавить горсть адреналина в свою жизнь, при этом отдыхая в одном из самых спокойных мест Эгейского побережья.
Рафтинг в Фетхие
Рафтинг в Фетхие
Рафтинг в Фетхие
Рафтинг в Фетхие
Рафтинг в Фетхие
Рафтинг в Фетхие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

В указанное время мы отправимся в рафтинговый центр у реки Даламан. Прибыв на место и основательно подкрепившись, вы познакомитесь с инструкторами, пройдете обучение и инструктаж по технике безопасности.

С нами безопасно

Во время плаванья вас сопровождают линцензированные инструкторы — настоящие профессионалы своего дела с большим опытом работы и знанием местности.

Первая волна возбуждения

Рассаживаемся в рафты и отправляемся покорять бурные воды реки Даламан, собственное беспокойство и волнение. С увеличением скорости движения и крутизны порогов, ваше волнение уменьшится, а сердце наполнится смелостью, отвагой и радостью.
Пройдя первый этап приключения, мы направимся в ресторан, чтобы пообедать и набраться сил.
Свободное время для развлечений и отдыха
После сытного обеда, у вас есть 2,5 часа свободного времени для отдыха. Вы можете плавать, загорать, исследовать округу и набираться сил для нового спуска по реке.

Вторая половина рафтинга в Фетхие

Сытые и отдохнувшие, с новыми силами отправляемся во второй тур рафтинга. Умения и навыки, полученные в первой части плаванья, добавят вам уверенности, и вы с легкостью преодолеете любое препятствие, возникшее на пути. Вас ждут только положительные эмоции, прилив сил и бодрости духа!
После окончания заплыва сдаем снаряжение, прощаемся с командой, делимся впечатлениями и отправляемся в отель.
Важно знать
  • длинные волосы лучше собрать, украшения снять;
  • возьмите с собой запасную одежду, полотенца, солнцезащитный крем и фотоаппарат, немного денег на дополнительные расходы;
  • во время рафтинга нельзя пользоваться мобильным телефоном или фотоаппаратом;
  • дети до 17 лет могут участвовать в заплыве под присмотром родителей;
  • в середине рафта есть место для размещения маленьких детей.
  • ценные вещи можете оставить в транспорте — перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии для всех одновременно открывается.

В стоимость экскурсии входит:

  • трансфер от/до отеля,
  • завтрак,
  • инструктаж по технике безопасности,
  • оборудование для рафтинга,
  • сплав по реке,
  • обед.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • фото, видео,
  • напитки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер от/до отеля
  • завтрак
  • инструктаж по технике безопасности
  • оборудование для рафтинга
  • сплав по реке
  • обед.
Что не входит
  • фото, видео
  • напитки.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Длинные волосы рекомендуется собрать, украшения снять
  • возьмите с собой запасную одежду, полотенца, солнцезащитный крем и фотоаппарат, немного денег на дополнительные расходы
  • во время рафтинга нельзя пользоваться мобильным телефоном или фотоаппаратом
  • дети до 17 лет могут участвовать под присмотром родителей
  • посреди рафта есть место для размещения маленьких детей
  • ценные вещи можно оставить в транспорте — перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии для всех одновременно открывается.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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