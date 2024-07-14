Отправиться на рафтинг в Фетхие — значит добавить горсть адреналина в свою жизнь, при этом отдыхая в одном из самых спокойных мест Эгейского побережья.
Адреналин, мощь природы и чувство свободы — всё это ждёт вас на самой популярной реке для рафтинга в Турции. Готовы проверить себя?
Адреналин, мощь природы и чувство свободы — всё это ждёт вас на самой популярной реке для рафтинга в Турции. Готовы проверить себя?
Описание экскурсииС чего начинается приключение Мы заберём вас из отеля и отправимся в рафтинговый центр на реке Даламан. По пути — знакомство с командой, лёгкий завтрак и подробный инструктаж от лицензированных инструкторов. Это настоящие профессионалы с многолетним опытом, которые знают каждый порог и каждый поворот реки. С ними вы будете чувствовать себя уверенно — даже если садитесь в рафт впервые. Первый спуск: волна эмоций Вы рассаживаетесь по местам, и рафт врывается в поток. Вода ревёт, вёсла в руках, а вокруг — горы и дикая природа. С каждым порогом вы становитесь смелее, сплочённее, свободнее. Это не просто сплав — это диалог с рекой, где вы учитесь слушать её и доверять команде. После первого этапа — обед в ресторане, чтобы восстановить силы. Вторая глава: уверенность и драйв А затем — 2,5 часа свободного времени. Можно купаться, загорать, гулять по берегу и просто наслаждаться природой. А после отдыха — второй спуск. Теперь вы уже не новичок. Вы чувствуете весло, знаете, как работать в команде, и река уже не кажется такой грозной. Наоборот — она дарит вам энергию, азарт и ощущение полного единения со стихией. Финал: уставшие, но счастливые После завершения сплава — возвращение снаряжения, тёплые прощания с командой, обмен впечатлениями и трансфер в отель. Вы вернётесь уставшие, но наполненные эмоциями, которые ещё долго будут согревать вас после отпуска. Важная информация: Экскурсия возможна. с 16 лет.
- Длинные волосы лучше собрать, украшения снять.
- Возьмите с собой запасную одежду, полотенца, солнцезащитный крем и фотоаппарат, немного денег на дополнительные расходы.
- Во время рафтинга нельзя пользоваться мобильным телефоном или фотоаппаратом.
- Дети до 17 лет могут участвовать в заплыве под присмотром родителей. В середине рафта есть место для размещения маленьких детей.
- Ценные вещи можете оставить в трансфере, это безопасно.
Вторник, Четверг, Суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Завтрак и обед
- Сплав по реке
- Инструктаж по технике безопасности и оборудование для рафтинга
Что не входит в цену
- Фотографии и видео
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Экскурсия возможна. с 16 лет
- Длинные волосы лучше собрать, украшения снять
- Возьмите с собой запасную одежду, полотенца, солнцезащитный крем и фотоаппарат, немного денег на дополнительные расходы
- Во время рафтинга нельзя пользоваться мобильным телефоном или фотоаппаратом
- Дети до 17 лет могут участвовать в заплыве под присмотром родителей. В середине рафта есть место для размещения маленьких детей
- Ценные вещи можете оставить в трансфере, это безопасно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Это было ВАУ!!! Сам спуск,природа(это вообще что-то🥰КРАСОТИЩА-то какая по маршруту),доброжелательные и знающие свое дело инструкторы! Покормили нормально,всë свежее и вкусное! Мы сплавлялись как одна большая команда-это супер! Отдыхали по маршруту,купались,любовались природой.. Единственное-надо настроиться на достаточно длинную горную дорогу к месту сплава,но это всё забыается после всех приключений! Огромное спасибо! Восхитительно!Такие эмоции навсегда в нашей памяти🥰🥰🥰
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