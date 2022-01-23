Что вас ждет

В указанное время мы отправимся в рафтинговый центр у реки Даламан. Прибыв на место и основательно подкрепившись, вы познакомитесь с инструкторами, пройдете обучение и инструктаж по технике безопасности.

С нами безопасно

Во время плаванья вас сопровождают линцензированные инструкторы — настоящие профессионалы своего дела с большим опытом работы и знанием местности.

Первая волна возбуждения

Рассаживаемся в рафты и отправляемся покорять бурные воды реки Даламан, собственное беспокойство и волнение. С увеличением скорости движения и крутизны порогов, ваше волнение уменьшится, а сердце наполнится смелостью, отвагой и радостью.

Пройдя первый этап приключения, мы направимся в ресторан, чтобы пообедать и набраться сил.

Свободное время для развлечений и отдыха

После сытного обеда, у вас есть 2,5 часа свободного времени для отдыха. Вы можете плавать, загорать, исследовать округу и набираться сил для нового спуска по реке.

Вторая половина рафтинга в Фетхие

Сытые и отдохнувшие, с новыми силами отправляемся во второй тур рафтинга. Умения и навыки, полученные в первой части плаванья, добавят вам уверенности, и вы с легкостью преодолеете любое препятствие, возникшее на пути. Вас ждут только положительные эмоции, прилив сил и бодрости духа!

После окончания заплыва сдаем снаряжение, прощаемся с командой, делимся впечатлениями и отправляемся в отель.

Важно знать

длинные волосы лучше собрать, украшения снять;

возьмите с собой запасную одежду, полотенца, солнцезащитный крем и фотоаппарат, немного денег на дополнительные расходы;

во время рафтинга нельзя пользоваться мобильным телефоном или фотоаппаратом;

дети до 17 лет могут участвовать в заплыве под присмотром родителей;

в середине рафта есть место для размещения маленьких детей.

ценные вещи можете оставить в транспорте — перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии для всех одновременно открывается.

В стоимость экскурсии входит:

трансфер от/до отеля,

завтрак,

инструктаж по технике безопасности,

оборудование для рафтинга,

сплав по реке,

обед.

Туристы оплачивают самостоятельно: