Мини-группа
до 1 чел.
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
«Путешествие на джип сафари понравится любителям природных красот, захватывающих приключений и просто желающим повеселиться, прокатиться с ветерком и узнать что-то новое и интересное о Турции»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
15 мая в 08:00
€32 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Захватывающее путешествие на квадроциклах в Фетхие: скорость, адреналин и потрясающие виды. Ощутите свободу и зарядитесь энергией
Начало: Ваш отель
«Незабываемое сафари Запускайте двигатель и отправляйтесь покорять живописные маршруты Фетхие»
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
15 мая в 08:00
€35 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Багги сафари в Фетхие
Начало: Ваш отель
«Начало сафари на багги Теперь пришло время проявить себя за рулем багги»
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
€42 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Сафари на квадроциклах в Фетхие: захватывающее приключение в природе
Присоединяйтесь к увлекательному сафари на квадроциклах в Фетхие! Преодоление препятствий и наслаждение природой ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita4 июня 2024Берем эту экскурсию уже второй раз, но в другой части Турции. Очень развлекательно и познавательно одновременно. Классные виды, интересные маршруты
- NNataliya1 июня 2024Спасибо за прекрасно организованную экскурсию!! На всех точках маршрута было достаточно времени для погулять, полюбоваться видами, сделать фото, посидеть, помедитировать. Водные войны прекрасное развлечение - весело и мокро. Берите с собой обувь, в которой можно ходить в воде.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Фетхие в мае 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Сафари" можно забронировать 4 экскурсии от 32 до 42. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.32 из 5
Цены на сафари в Фетхие, самые популярные экскурсии 2025 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль