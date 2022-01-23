Если вы хотите на несколько часов стать исследователем девственной природы Фетхие, прокатиться с ветерком, почувствовать свободу и азарт, добро пожаловать в тур на квадроциклах.
Что вас ждет
В указанное время мы заберем вас из отеля на комфортабельном автобусе и отправимся в приятное путешествие.
С нами безопасно
В нашей команде работают лицензированные профессиональные инструкторы, которые расскажут как использовать квадроциклы, что делать и чего не делать во время сафари, ответят на ваши вопросы, проведут тренировку, где вы испытаете свои навыки вождения.
Когда вы будете полностью готовы — наше путешествие начнется.
Приключение на квадроциклах начинается
Заводите мотор и вперед! Наслаждайтесь скоростью и захватывающими дух природными красотами Фетхие.
По пути мы посетим заброшенную греческую деревню, узнаем ее историю, сделаем фотографии.
После окончания нашего тура, возвращаем квадроциклы, делимся эмоциями и возвращаемся в отель.
Важно знать
- в поездке пригодится удобная одежда и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, вода;
- лучше надеть маску, которая закроет рот, когда мы будем ехать по пыльным дорогам;
- вы можете сделать свои фотографии или купить снимки фотографов после поездки.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер от/до отеля,
- тренировка и тест-драйв,
- 1 — 1,5 часа тур на квадроциклах.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- еда и напитки,
- защитные очки и маска для лица,
- фото и видео.