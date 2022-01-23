Сафари на квадроциклах в Фетхие

Увлекательное путешествие на квадроциклах в естественных природных условиях

В группе
до 5 чел.
Увлекательное путешествие на квадроциклах в естественных природных условиях.

Под руководством опытных инструкторов вы преодолеете маршрут полный препятствий: неровности, ямы, ухабы, слякоть.

Только скорость, природа и вы!
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Если вы хотите на несколько часов стать исследователем девственной природы Фетхие, прокатиться с ветерком, почувствовать свободу и азарт, добро пожаловать в тур на квадроциклах.

Что вас ждет

В указанное время мы заберем вас из отеля на комфортабельном автобусе и отправимся в приятное путешествие.

С нами безопасно

В нашей команде работают лицензированные профессиональные инструкторы, которые расскажут как использовать квадроциклы, что делать и чего не делать во время сафари, ответят на ваши вопросы, проведут тренировку, где вы испытаете свои навыки вождения.
Когда вы будете полностью готовы — наше путешествие начнется.

Приключение на квадроциклах начинается

Заводите мотор и вперед! Наслаждайтесь скоростью и захватывающими дух природными красотами Фетхие.
По пути мы посетим заброшенную греческую деревню, узнаем ее историю, сделаем фотографии.
После окончания нашего тура, возвращаем квадроциклы, делимся эмоциями и возвращаемся в отель.

Важно знать

  • в поездке пригодится удобная одежда и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, вода;
  • лучше надеть маску, которая закроет рот, когда мы будем ехать по пыльным дорогам;
  • вы можете сделать свои фотографии или купить снимки фотографов после поездки.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер от/до отеля,
  • тренировка и тест-драйв,
  • 1 — 1,5 часа тур на квадроциклах.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • еда и напитки,
  • защитные очки и маска для лица,
  • фото и видео.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер от/до отеля
  • тренировка и тест-драйв
  • 1 — 1,5 часа тур на квадроциклах.
Что не входит
  • еда и напитки
  • защитные очки и маска для лица
  • фото и видео.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • В поездке пригодится удобная одежда и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, вода
  • лучше надеть маску, которая закроет рот, когда мы будем ехать по пыльным дорогам
  • вы можете сделать свои фотографии или купить снимки фотографов после поездки.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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