Если вы хотите на несколько часов стать исследователем девственной природы Фетхие, прокатиться с ветерком, почувствовать свободу и азарт, добро пожаловать в тур на квадроциклах. Что вас ждет В указанное время мы заберем вас из отеля на комфортабельном автобусе и отправимся в приятное путешествие. С нами безопасно В нашей команде работают лицензированные профессиональные инструкторы, которые расскажут как использовать квадроциклы, что делать и чего не делать во время сафари, ответят на ваши вопросы, проведут тренировку, где вы испытаете свои навыки вождения. Когда вы будете полностью готовы — наше путешествие начнется. Приключение на квадроциклах начинается Заводите мотор и вперед! Наслаждайтесь скоростью и захватывающими дух природными красотами Фетхие. По пути мы посетим заброшенную греческую деревню, узнаем ее историю, сделаем фотографии. После окончания нашего тура, возвращаем квадроциклы, делимся эмоциями и возвращаемся в отель. Важно знать • в поездке пригодится удобная одежда и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, вода;

лучше надеть маску, которая закроет рот, когда мы будем ехать по пыльным дорогам;

• вы можете сделать свои фотографии или купить снимки фотографов после поездки. В стоимость экскурсии включено:

• трансфер от/до отеля, • тренировка и тест-драйв, • 1 — 1,5 часа тур на квадроциклах. Туристы оплачивают самостоятельно:

еда и напитки, • защитные очки и маска для лица, • фото и видео.