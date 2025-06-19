Увлекательное путешествие на квадроциклах в естественных природных условиях.
Под руководством опытных инструкторов вы преодолеете маршрут полный препятствий: неровности, ямы, ухабы, слякоть. Только скорость, природа и вы!
Под руководством опытных инструкторов вы преодолеете маршрут полный препятствий: неровности, ямы, ухабы, слякоть. Только скорость, природа и вы!
Описание экскурсии
Если вы хотите на несколько часов стать исследователем девственной природы Фетхие, прокатиться с ветерком, почувствовать свободу и азарт, добро пожаловать в тур на квадроциклах. Что вас ждет В указанное время мы заберем вас из отеля на комфортабельном автобусе и отправимся в приятное путешествие. С нами безопасно В нашей команде работают лицензированные профессиональные инструкторы, которые расскажут как использовать квадроциклы, что делать и чего не делать во время сафари, ответят на ваши вопросы, проведут тренировку, где вы испытаете свои навыки вождения. Когда вы будете полностью готовы — наше путешествие начнется. Приключение на квадроциклах начинается Заводите мотор и вперед! Наслаждайтесь скоростью и захватывающими дух природными красотами Фетхие. По пути мы посетим заброшенную греческую деревню, узнаем ее историю, сделаем фотографии. После окончания нашего тура, возвращаем квадроциклы, делимся эмоциями и возвращаемся в отель. Важно знать • в поездке пригодится удобная одежда и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, вода;
лучше надеть маску, которая закроет рот, когда мы будем ехать по пыльным дорогам;
• вы можете сделать свои фотографии или купить снимки фотографов после поездки. В стоимость экскурсии включено:
• трансфер от/до отеля, • тренировка и тест-драйв, • 1 — 1,5 часа тур на квадроциклах. Туристы оплачивают самостоятельно:
еда и напитки, • защитные очки и маска для лица, • фото и видео.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля,
- Тренировка и тест-драйв,
- 1 - 1, 5 часа тур на квадроциклах.
Что не входит в цену
- Еда и напитки,
- Защитные очки и маска для лица,
- Фото и видео.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Ездили семьей на сафари на квадроциклах в Фетхие в июне 2025. С детьми 9 и 12 лет. Очень довольны самоед поездкой по красивым местам (несмотря на то, что поездка довольно пыльная, главное, подготовиться: одежда, которую не жалко, Балаклавы и очки). Организация и сервис на очень хорошем уровне. Однозначно рекомендую.
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М
Все супер но квадроциклы уже убиты
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