Если вы хотите на несколько часов стать исследователем девственной природы Фетхие, прокатиться с ветерком, почувствовать свободу и азарт, добро пожаловать в тур на квадроциклах.

Что вас ждет

В указанное время мы заберем вас из отеля на комфортабельном автобусе и отправимся в приятное путешествие.

С нами безопасно

В нашей команде работают лицензированные профессиональные инструкторы, которые расскажут как использовать квадроциклы, что делать и чего не делать во время сафари, ответят на ваши вопросы, проведут тренировку, где вы испытаете свои навыки вождения.

Когда вы будете полностью готовы — наше путешествие начнется.

Приключение на квадроциклах начинается

Заводите мотор и вперед! Наслаждайтесь скоростью и захватывающими дух природными красотами Фетхие.

По пути мы посетим заброшенную греческую деревню, узнаем ее историю, сделаем фотографии.

После окончания нашего тура, возвращаем квадроциклы, делимся эмоциями и возвращаемся в отель.

Важно знать

в поездке пригодится удобная одежда и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, вода;

лучше надеть маску, которая закроет рот, когда мы будем ехать по пыльным дорогам;

вы можете сделать свои фотографии или купить снимки фотографов после поездки.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер от/до отеля,

тренировка и тест-драйв,

1 — 1,5 часа тур на квадроциклах.

Туристы оплачивают самостоятельно: