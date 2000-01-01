Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие

В комфортных условиях в сопровождении веселой команды профессионалов вы отправитесь в увлекательное...

В комфортных условиях в сопровождении веселой команды профессионалов вы отправитесь в увлекательное путешествие.

Вас ждут руины древних городов, истории и легенды о чудесах природы и событиях древности, вкусные перерывы, множество новых знаний и положительных эмоций.
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Экскурсия «Эфес и Памуккале из Фетхие» — полный двухдневный тур, возможность увидеть самые важные путевые точки в Турции.
Что вас ждет
День 1. Город Эфес
Мы начнем первый день нашей экскурсии с посещения древнего города Эфес.
Доберемся до Сельчукского района Измира, а затем до Эфеса. После чего отправимся на прогулку в сопровождении профессионального гида. Вы услышите рассказ о богатой истории города, насчитывающей 2000 лет, исторических личностях, мифологии, гладиаторах, любви, войнах и мире, увидите колонны, гробницы, бани, переходы, улицы, религиозные святыни.
Остатки храма Артемиды
Наша следующая остановка – Храм Артемиды, одно из 7 чудес древнего мира. Это гигантское здание, от которого до наших дней сохранились только руины. Мы узнаем кем и для каких целей он был построен, послушаем историю этой легендарной архитектурной красоты. .

Мы посетим:

  • библиотека Цельса,
  • улица Лиман,
  • Эфесский Античный Театр (Большой Театр) вместимостью 25 тысяч человек,
  • храм Адриана,
  • храм императора Августа.
  • В первый день в Эфесе мы совершим захватывающее путешествие во времени.
Отдых
После энергичного и яркого путешествия по древнему городу Эфесу, мы направимся к нашему отелю. Отдохнем в чистых, безопасных, стильных и комфортабельных номерах.
День 2. Город Памуккале — «белая красавица».
Во второй день мы посетим природное чудо, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, завораживающего своими природными красотами — Памуккале, известный своими белыми травертинами, термальными водами и лечебными грязями.
Травертины Памуккале, образовались на одноименной горе под воздействием термальных вод, химических реакций и погодных явлений. Во время прогулки понаблюдаем за этими естественными «террасными» сооружениями, их бассейнами, наполненными теплой термальной водой.
Бассейн Клеопатры
Достигнув холма, на котором расположен Иераполис, мы отправимся к бассейну Клеопатры, чтобы насладиться чудесным плаванием. По преданиям вода здесь имеет лечебный эффект. Столетия назад царица Клеопатра купалась в этих горячих водах, чтобы укрепить здоровье.
Если вы не хотите плавать, то можете насладиться великолепными видами древних руин, украшающих бассейн.
Возвращение в отели
Примерно через 3-4 часа наша Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие закончится, и мы отправимся на автобусе в отель.
Важно знать
  • дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно,
  • дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослы,
  • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальные костюмы на случай, если захотите искупаться в античном бассейне.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Взрослый
€100

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер в автобусе с кондиционером от/до отеля
  • гид
  • входные билеты
  • страховка.
Что не входит
  • напитки
  • бассейн Клеопатры
  • ужин
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Halil K.
Halil K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фетхих

👥Групповые🏡Выездные#Памуккале🗽Достопримечательности#Эфес

Еще несколько похожих предложений в Фетхих

Заповедник Дальян из Фетхие
10ч
35
за 1 чел.
Заповедник Дальян из Фетхие
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
ежедневно в 08:00
Полет на параплане в Фетхие
Индивидуальная экскурсия
102
за 1 чел.
Полет на параплане в Фетхие
Представьте себя птицей, почувствуйте потоки воздуха на своем лице
Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
Авторский тур по Фетхие
Индивидуальный тур
130
за 1-6 чел.
Авторский тур по Фетхие
По запросу
Морское путешествие (4 дня)
Индивидуальный тур
880
за 1 чел.
Морское путешествие (4 дня)
Исследуйте живописные бухты Фетхие и близлежащее побережье на нашей яхте! За четыре чудесных дня вы увидите...
По субботам в 15:00

Halil K. проводит ещё 11 экскурсий

Параглайдинг в Фетхие
90
за 1 чел.
Параглайдинг в Фетхие
Если вы настоящий экстремал, то Параглайдинг в Фетхие будет самой интересной и захватывающей...
Каждый день 09:00 -11:00 -13:00 -15:00 -17:00
Рафтинг в Фетхие
10ч
40
за 1 чел.
Рафтинг в Фетхие
Отправиться на рафтинг в Фетхие - значит добавить горсть адреналина в свою жизнь, при этом отдыхая в...
Багги сафари в Фетхие
10ч
40
за 1 чел.
Багги сафари в Фетхие
Приглашаем любителей приключений в захватывающее путешествие на багги по живописным окрестностям...
Турецкая баня в Фетхие
10ч
15
за 1 чел.
Турецкая баня в Фетхие
Знакомство с Турцией будет не полным без посещения хамама - места оздоровления и релакса
Джип сафари в Фетхие
10ч
20
за 1 чел.
Джип сафари в Фетхие
Отдохнуть от обыденности и житейских передряг, почувствовать дух приключений и азарта, погонять на...
Дайвинг в Фетхие
10ч
40
за 1 чел.
Дайвинг в Фетхие
Приглашаем вас на подводную прогулку по бухтам Фетхие
Экскурсия в Дальян из Фетхие
10ч
40
за 1 чел.
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Оздоровиться в грязевых источниках Дальяне, увидеть родину морских черепах - пляж Изтузу, услышать...
Яхт-тур в долину бабочек
10ч
20
за 1 чел.
Яхт-тур в долину бабочек
Вы совершите однодневную поездку в мир грез, где обитает более 80 видов бабочек, искупаетесь в...
Верховая езда в Фетхие
10ч
30
за 1 чел.
Верховая езда в Фетхие
Приглашаем вас на конную прогулку по живописным окрестностям Фетхие
Сафари на квадроциклах в Фетхие
10ч
30
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах в Фетхие
Увлекательное путешествие на квадроциклах в естественных природных условиях
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
12ч
60
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ...
Вторник, пятница
У нас ещё много экскурсий 😎 в Фетхих. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Фетхих
🇹🇷