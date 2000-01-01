Экскурсия «Эфес и Памуккале из Фетхие» — полный двухдневный тур, возможность увидеть самые важные путевые точки в Турции.

Что вас ждет

День 1. Город Эфес

Мы начнем первый день нашей экскурсии с посещения древнего города Эфес.

Доберемся до Сельчукского района Измира, а затем до Эфеса. После чего отправимся на прогулку в сопровождении профессионального гида. Вы услышите рассказ о богатой истории города, насчитывающей 2000 лет, исторических личностях, мифологии, гладиаторах, любви, войнах и мире, увидите колонны, гробницы, бани, переходы, улицы, религиозные святыни.

Остатки храма Артемиды

Наша следующая остановка – Храм Артемиды, одно из 7 чудес древнего мира. Это гигантское здание, от которого до наших дней сохранились только руины. Мы узнаем кем и для каких целей он был построен, послушаем историю этой легендарной архитектурной красоты. .

Мы посетим:

библиотека Цельса,

улица Лиман,

Эфесский Античный Театр (Большой Театр) вместимостью 25 тысяч человек,

храм Адриана,

храм императора Августа.

В первый день в Эфесе мы совершим захватывающее путешествие во времени.

Отдых

После энергичного и яркого путешествия по древнему городу Эфесу, мы направимся к нашему отелю. Отдохнем в чистых, безопасных, стильных и комфортабельных номерах.

День 2. Город Памуккале — «белая красавица».

Во второй день мы посетим природное чудо, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, завораживающего своими природными красотами — Памуккале, известный своими белыми травертинами, термальными водами и лечебными грязями.

Травертины Памуккале, образовались на одноименной горе под воздействием термальных вод, химических реакций и погодных явлений. Во время прогулки понаблюдаем за этими естественными «террасными» сооружениями, их бассейнами, наполненными теплой термальной водой.

Бассейн Клеопатры

Достигнув холма, на котором расположен Иераполис, мы отправимся к бассейну Клеопатры, чтобы насладиться чудесным плаванием. По преданиям вода здесь имеет лечебный эффект. Столетия назад царица Клеопатра купалась в этих горячих водах, чтобы укрепить здоровье.

Если вы не хотите плавать, то можете насладиться великолепными видами древних руин, украшающих бассейн.

Возвращение в отели

Примерно через 3-4 часа наша Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие закончится, и мы отправимся на автобусе в отель.

Важно знать