Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, отель, 14:00
23 мая в 08:00
$999 за человека
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда
2 мая в 06:30
6 мая в 06:00
€120 за человека
Морское путешествие (4 дня)
Начало: Karagözler, Yat Limani, Nika Cruise, 48300 Fethiye
Расписание: По субботам в 15:00
24 янв в 15:00
31 янв в 15:00
€520 за человека
