Описание тура
Организационные детали
Перед началом путешествия согласовываются желаемые даты. Необходима предоплата в размере 15% от стоимости тура для гарантии бронирования. Остальная сумма оплачивается по прибытии на яхту.
Программа тура по дням
Встреча, размещение на яхте, свободное время в Фетхие
Вы прибудете в Фетхие, где вас встретят и проведут к яхте. После посадки на борт и размещения вас ждёт знакомство с капитаном. В течение дня будет время на осмотр местных достопримечательностей. Здесь проходит знаменитая Ликийская тропа, также можно подняться к древним усыпальницам, вырубленным прямо в скале. Рекомендуем прогуляться по исторической части города и посетить руины амфитеатра Телмеса, построенного ещё во 2 веке до н. э..
Олюдениз и окрестности
Сегодня совершим переход в Олюдениз, где вас ждут шикарные живописные пляжи с бирюзовой водой и уникальная Голубая лагуна. Мы полюбуемся бухтой долина Бабочек, посетим пляж с прозрачной водой и золотым песком, добраться до которого можно только по воде.
Желающие смогут прокатиться по канатной дороге до вершины горы Бабадаг, откуда открывается захватывающий вид на городок и побережье, а самые смелые — полетать на параплане или заняться дайвингом (за доплату). Вечером — время для отдыха на пляже или прогулок по побережью.
Остров Святого Николая
В этот день дойдём до острова Святого Николая, где находится музей под открытым небом. Добраться сюда можно только по воде. Осмотрим древние церковь и монашескую обитель. Согласно легенде, Святой Николай скрывался здесь от римлян. Мы также насладимся купанием в лазурной бухте с прозрачной водой.
Бухты Бедри Рахми и Клеопатры, Ксантос и Каякёй
Сегодня доберёмся до Гёджека и посетим бухту Бедри Рахми, знаменитую наскальными рисунками. Этот залив привлекает не только любителей древности, но и тех, кто ищет уединения. Далее нас ждёт бухта Клеопатры, известная водой невероятного цвета и белоснежным песком. Для любителей активного отдыха — дайвинг и подводное плавание. Также мы осмотрим руины древнего города Ксантос и заброшенную греческую деревню Каякёй.
Переход в Экинджик, свободное время
Держим курс на Экинджик. Здесь можно насладиться пляжным отдыхом, заняться водными видами спорта, посетить исторический заповедник «Каунос» и древние скальные гробницы. Также предлагаются круизы по реке Дальян и посещение аквапарка с аттракционами.
Мармарис
Сегодня окажемся в Мармарисе. Тут можно отдохнуть на пляже, прогуляться по магазинам, посетить уютные кафе и рестораны. Здесь же вас ждут все атрибуты расслабляющего курортного отдыха — от активных развлечений до шопинга.
Программа на ваш выбор
В этот день вы сможете выбрать, как провести время — обсуждение маршрута с капитаном яхты позволит организовать отдых по вашему вкусу.
Мармарис или Фетхие, завершение тура
Заключительный день тура проведём в Мармарисе или в Фетхие, в зависимости от ваших предпочтений, которые можно заранее обсудить с капитаном яхты.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€1050
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Топливо
- Питьевая вода
- Стоянки на якоре
- Услуги шкипера
- Страховка яхты
Что не входит в цену
- Международный перелёт
- Питание
- Трансфер до места старта тура
- Личная страховка
- Виза (при необходимости)