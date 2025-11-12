День в Памуккале из Фетхие это:

Забор туристов из отелей Фетхие и окрестностей с 06:00 до 06:30.

Традиционный турецкий завтрак.

Остановка для отдыха перед Памуккале (туалет, закуски, сувениры).

3 часа свободного времени в Памуккале: травертины («Хлопковый замок»), термальные воды, информация от гидов.

Посещение древнего города Иераполис (руины, информация от гидов).

Возвращение в Фетхие с комфортной доставкой до отеля. Понравится ли тур моей семье? Этот тур идеально подойдёт для взрослых и детей без проблем с передвижением. Детям особенно понравятся каскадные термальные бассейны, в которых можно плескаться. А в Иераполисе вас ждут удивительные виды, древние ворота и богатая природа. Важная информация:.

Возвращение в Фетхие с комфортной доставкой до отеля. Понравится ли тур моей семье? Этот тур идеально подойдёт для взрослых и детей без проблем с передвижением. Детям особенно понравятся каскадные термальные бассейны, в которых можно плескаться. А в Иераполисе вас ждут удивительные виды, древние ворота и богатая природа. Важная информация:.

• Возвращение в Фетхие с комфортной доставкой до отеля. Понравится ли тур моей семье? Этот тур идеально подойдёт для взрослых и детей без проблем с передвижением. Детям особенно понравятся каскадные термальные бассейны, в которых можно плескаться. А в Иераполисе вас ждут удивительные виды, древние ворота и богатая природа. Важная информация: