Фетхийский тур в Памуккале — это путешествие в рай на земле. Вообразите каскадные бассейны небесно-голубого и белоснежного цвета. Памуккале — уникальное место в мире, и вы увезёте с собой незабываемые воспоминания.
Также вы посетите древний город Иераполис — один из величайших городов Римской империи, и искупаетесь в античном бассейне Клеопатры. Вас будет сопровождать опытный гид.
Описание экскурсии
День в Памуккале из Фетхие это:
- Забор туристов из отелей Фетхие и окрестностей с 06:00 до 06:30.
- Традиционный турецкий завтрак.
- Остановка для отдыха перед Памуккале (туалет, закуски, сувениры).
- 3 часа свободного времени в Памуккале: травертины («Хлопковый замок»), термальные воды, информация от гидов.
- Посещение древнего города Иераполис (руины, информация от гидов).
Возвращение в Фетхие с комфортной доставкой до отеля. Понравится ли тур моей семье? Этот тур идеально подойдёт для взрослых и детей без проблем с передвижением. Детям особенно понравятся каскадные термальные бассейны, в которых можно плескаться. А в Иераполисе вас ждут удивительные виды, древние ворота и богатая природа. Важная информация:.
- Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки.
- Мы предоставляем трансфер из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза без дополнительной платы. Трансфер из других районов осуществляется за дополнительную плату за человека, размер которой варьируется в зависимости от зоны расположения вашего отеля. Пожалуйста, свяжитесь с нами после бронирования и сообщите информацию о вашем отеле.
По пятницам в 06:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Древний город Иераполис
- Античный бассейн
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Русскоговорящий гид
- Завтрак и обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Бассейн Клеопатры
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
