Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале: чудо природы и истории
Откройте для себя красоту Памуккале, посетив уникальный бассейн Клеопатры и древний город Иераполис в однодневной поездке из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
16 мая в 05:30
20 мая в 05:30
€55 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Эфес и Памуккале
Окунитесь в атмосферу древности и природного великолепия. Посетите Эфес и Памуккале, наслаждаясь комфортом и профессионализмом команды
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и суббота ориентировочно в 06:00 (время варьируется в зависимости от дальности отеля)
Завтра в 06:00
17 мая в 06:00
€120 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
На день в Памуккале из Фетхие
Путешествие в Памуккале из Фетхие: белоснежные скалы, античные руины и обед в ресторане. Откройте для себя чудеса Турции за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница, ориентировочно в 05:30 (время варьируется в зависимости от дальности отеля)
16 мая в 05:30
20 мая в 05:30
€55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Памуккале»
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