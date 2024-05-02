1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие в Каш: Однодневное путешествие по следам древних на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Города Каш и Калкан с пляжами Капуташ и Патара: полный день из Фетхие
Захватывающая экскурсия в Каш и Калкан с посещением изумительных пляжей Капуташ и Патара. Насладитесь красотой и историей за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам и пятницам, в 8:30
2 июля в 09:00
€80 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Памуккале из Фетхие: Иераполис и бассейн Клеопатры
Откройте для себя красоту Памуккале, посетив уникальный бассейн Клеопатры и древний город Иераполис в однодневной поездке из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 05:30
14 июня в 05:30
€85 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Дальян: источники, черепахи и древние гробницы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дальяна, насладитесь грязевыми ваннами и исследуйте пляж Изтузу, родину морских черепах
Начало: Ваш отель (в пределах Фетхие)
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€50 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
€480 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Незабываемый полёт на параплане в Олюденизе: профессиональные пилоты и потрясающие виды
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
179€162 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 мая 2024Красоту региона Фетхие невозможно оценить, сидя в отеле. Мы провели невероятный день в компании Рамазана, который провел нам интереснейшую экскурсию
- ММария4 октября 2023Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
- ВВиктория3 октября 2023Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
- ААлена27 сентября 2023Очень понравилось! Ездили с двумя детьми 10 и 17 лет. Удобно, комфортно, весело! Рамазан интересно и с юмором рассказывал и
- ЮЮлия7 июля 2023Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
- ССергей27 июня 2023Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
- ААнна3 июня 2023Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
- ВВиктория23 мая 2023Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За день мы успели не
- EEsorokin14 мая 2023Красивые и необычные места. Интересный рассказ гида. Все было прекрасно
- ЕЕкатерина28 мая 2022Морская Прогулка в Олюденизе «6 Островов»Очень понравился сервис на корабле: пенная вечеринка, обед и конечно же остановки для плавания.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Фетхие и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август