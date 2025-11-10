Мои заказы

Путешествие в Эфес и Памуккале из Фетхие

Вас ожидает увлекательное путешествие в комфортной обстановке с дружной и профессиональной командой.

Во время экскурсии вы познакомитесь с руинами древних городов, услышите захватывающие истории и легенды о природных чудесах и событиях прошлого.

В программе также запланированы приятные остановки для отдыха, вкусные угощения и масса новых впечатлений и эмоций
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Погружение в историю и великолепие природы Это путешествие в Эфес и Памуккале — это не просто поездка, а погружение в историю и великолепие природы. Это шанс увидеть своими глазами места, где оживают древние легенды и где каждый камень дышит прошлым. Это возможность прикоснуться к вечности и создать воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.
  • Представьте как вы прогуливаетесь по улицам Эфеса, ощущая себя частью той эпохи, когда здесь кипела жизнь, строились величественные храмы и заключались судьбоносные союзы.
  • Закройте глаза и услышьте голоса древних, почувствуйте дух приключений и открытий.
А затем, представьте себя купающимся в целебных водах Памуккале, окруженным белоснежными террасами и руинами древних городов. Это путешествие — идеальный выбор для тех, кто хочет совместить познавательный отдых с возможностью расслабиться и насладиться красотой окружающего мира. Подарите себе незабываемые впечатления, откройте для себя новые грани истории и природы, и вернитесь домой с багажом ярких эмоций и желанием снова и снова познавать мир.
  • Для детей до 3 лет участие бесплатно.
  • Дети до 12 лет могут присоединиться к туру в сопровождении взрослых.
  • Рекомендуется взять удобную одежду, обувь, головной убор, солнцезащитный крем и купальные костюмы для бассейна Клеопатры.
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
  • Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.

Среда и суббота ориентировочно в 06:00 (время варьируется в зависимости от дальности отеля)

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Эфес
  • Памуккале
  • Бассейн Клеопатры
  • Библиотека Цельса
  • Улица Лиман
  • Античный театр, вмещающий до 25 тысяч зрителей
  • Храм Адриана
  • Храм императора Августа
  • Храм Артемиды
Что включено
  • Обед
  • Англоязычный гид
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Завтрак и ужин
  • Напитки
  • Музей и бассейн Клеопатры
  • Входной билет в Памуккале (30 EUR)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота ориентировочно в 06:00 (время варьируется в зависимости от дальности отеля)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Фетхие

