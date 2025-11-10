Что вас ожидает В назначенное время мы отправимся в рафтинговый центр на живописной реке Даламан. По прибытии вы насладитесь вкусным завтраком, а затем познакомитесь с инструкторами, которые проведут подробный инструктаж по технике безопасности и обучат основам управления рафтом. Безопасность на первом месте В течение всего маршрута вас будут сопровождать сертифицированные инструкторы — профессионалы с большим опытом, прекрасно знакомые с рекой и ее особенностями. Программа • Первый спуск — прилив адреналина После распределения по рафтам начнется увлекательное путешествие по бурным водам Даламана. Волнение и азарт с каждой минутой будут уступать место уверенности и восторгу, а стремительные пороги вызовут прилив адреналина и настоящую радость.

Перерыв на обед и отдых После первого этапа нас ждет вкусный обед в уютном ресторане, где вы сможете восстановить силы и поделиться впечатлениями. Затем у вас будет 2,5 часа свободного времени. Купайтесь, загорайте, исследуйте окрестности или просто наслаждайтесь природой.

Второй этап рафтинга Полные энергии и уверенности, вы отправитесь на второй заплыв. Полученные навыки помогут с легкостью преодолеть любые пороги, а эмоции станут еще ярче. Этот этап подарит вам чувство триумфа, бодрости и гармонии. Важная информация:.

