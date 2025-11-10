Путешествие на рафтинг в Фетхие — это уникальная возможность взбодрить себя дозой адреналина, оставаясь при этом в живописной тишине одного из самых умиротворенных уголков Эгейского побережья. Завтрак и обед в уютном ресторане включён в стоимость.
Описание водной прогулки
Что вас ожидает В назначенное время мы отправимся в рафтинговый центр на живописной реке Даламан. По прибытии вы насладитесь вкусным завтраком, а затем познакомитесь с инструкторами, которые проведут подробный инструктаж по технике безопасности и обучат основам управления рафтом. Безопасность на первом месте В течение всего маршрута вас будут сопровождать сертифицированные инструкторы — профессионалы с большим опытом, прекрасно знакомые с рекой и ее особенностями. Программа • Первый спуск — прилив адреналина После распределения по рафтам начнется увлекательное путешествие по бурным водам Даламана. Волнение и азарт с каждой минутой будут уступать место уверенности и восторгу, а стремительные пороги вызовут прилив адреналина и настоящую радость.
Перерыв на обед и отдых После первого этапа нас ждет вкусный обед в уютном ресторане, где вы сможете восстановить силы и поделиться впечатлениями. Затем у вас будет 2,5 часа свободного времени. Купайтесь, загорайте, исследуйте окрестности или просто наслаждайтесь природой.
Второй этап рафтинга Полные энергии и уверенности, вы отправитесь на второй заплыв. Полученные навыки помогут с легкостью преодолеть любые пороги, а эмоции станут еще ярче. Этот этап подарит вам чувство триумфа, бодрости и гармонии. Важная информация:.
- Возьмите с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег на дополнительные расходы.
- Использование мобильных телефонов и камер во время спуска запрещено.
- Дети до 17 лет могут участвовать в рафтинге только в сопровождении родителей, а для самых маленьких предусмотрены безопасные места в центре рафта.
- Ценные вещи можно оставить в закрытом транспорте, который откроют только после завершения экскурсии.
- Длинные волосы лучше собрать, а украшения оставить дома.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Вторник, четверг, суббота в 08:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Завтрак
- Обед
- Инструктаж по технике безопасности
- Оборудование для рафтинга
- Сплав по реке
Что не входит в цену
- Фото / видео
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фетхие
