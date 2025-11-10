Мои заказы

Рафтинг в Фетхие

Путешествие на рафтинг в Фетхие — это уникальная возможность взбодрить себя дозой адреналина, оставаясь при этом в живописной тишине одного из самых умиротворенных уголков Эгейского побережья. Завтрак и обед в уютном ресторане включён в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает В назначенное время мы отправимся в рафтинговый центр на живописной реке Даламан. По прибытии вы насладитесь вкусным завтраком, а затем познакомитесь с инструкторами, которые проведут подробный инструктаж по технике безопасности и обучат основам управления рафтом. Безопасность на первом месте В течение всего маршрута вас будут сопровождать сертифицированные инструкторы — профессионалы с большим опытом, прекрасно знакомые с рекой и ее особенностями. Программа • Первый спуск — прилив адреналина После распределения по рафтам начнется увлекательное путешествие по бурным водам Даламана. Волнение и азарт с каждой минутой будут уступать место уверенности и восторгу, а стремительные пороги вызовут прилив адреналина и настоящую радость.
Перерыв на обед и отдых После первого этапа нас ждет вкусный обед в уютном ресторане, где вы сможете восстановить силы и поделиться впечатлениями. Затем у вас будет 2,5 часа свободного времени. Купайтесь, загорайте, исследуйте окрестности или просто наслаждайтесь природой.
  • Возьмите с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег на дополнительные расходы.
  • Использование мобильных телефонов и камер во время спуска запрещено.
  • Дети до 17 лет могут участвовать в рафтинге только в сопровождении родителей, а для самых маленьких предусмотрены безопасные места в центре рафта.
  • Ценные вещи можно оставить в закрытом транспорте, который откроют только после завершения экскурсии.
  • Длинные волосы лучше собрать, а украшения оставить дома.
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
  • Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.

Вторник, четверг, суббота в 08:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Завтрак
  • Обед
  • Инструктаж по технике безопасности
  • Оборудование для рафтинга
  • Сплав по реке
Что не входит в цену
  • Фото / видео
  • Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Фетхие

