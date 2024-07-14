Сплавы по рекам на рафтах в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Сплавы и рафтинг» в Фетхие, цены от €53. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Рафтинг в Фетхие
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
€53 за человека
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
8 часов
Водная прогулка
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
Устроить себе адреналиновое приключение в сердце Турции
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
€77 за человека
Рафтинг в Фетхие
8 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по реке Даламан
Погрузитесь в захватывающее приключение на реке Даламан с опытными инструкторами. Насладитесь адреналином и красотой природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 08:00.
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
€53 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    14 июля 2024
    Рафтинг в Фетхие
    Это было ВАУ!!! Сам спуск,природа(это вообще что-то🥰КРАСОТИЩА-то какая по маршруту),доброжелательные и знающие свое дело инструкторы! Покормили нормально,всë свежее и вкусное!
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    Мы сплавлялись как одна большая команда-это супер! Отдыхали по маршруту,купались,любовались природой.. Единственное-надо настроиться на достаточно длинную горную дорогу к месту сплава,но это всё забыается после всех приключений! Огромное спасибо! Восхитительно!Такие эмоции навсегда в нашей памяти🥰🥰🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Сплавы и рафтинг»

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Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 77. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.42 из 5
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