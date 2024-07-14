читать дальше Мы сплавлялись как одна большая команда-это супер! Отдыхали по маршруту,купались,любовались природой.. Единственное-надо настроиться на достаточно длинную горную дорогу к месту сплава,но это всё забыается после всех приключений! Огромное спасибо! Восхитительно!Такие эмоции навсегда в нашей памяти🥰🥰🥰

Это было ВАУ!!! Сам спуск,природа(это вообще что-то🥰КРАСОТИЩА-то какая по маршруту),доброжелательные и знающие свое дело инструкторы! Покормили нормально,всë свежее и вкусное!