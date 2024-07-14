Водная прогулка
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
€53 за человека
Водная прогулка
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
Устроить себе адреналиновое приключение в сердце Турции
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
€77 за человека
Водная прогулка
Водная прогулка по реке Даламан
Погрузитесь в захватывающее приключение на реке Даламан с опытными инструкторами. Насладитесь адреналином и красотой природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 08:00.
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
€53 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 июля 2024Это было ВАУ!!! Сам спуск,природа(это вообще что-то🥰КРАСОТИЩА-то какая по маршруту),доброжелательные и знающие свое дело инструкторы! Покормили нормально,всë свежее и вкусное!
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Сплавы и рафтинг»
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Сейчас в Фетхие в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 77. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.42 из 5
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