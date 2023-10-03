Экскурсии по воде в Фетхие

Найдено 7 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Фетхие, цены от €38. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
«Или купим навынос знаменитую рыбу в булке и отправимся с ней на прогулку на катере»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
355 за всё до 4 чел.
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
Круиз
7 часов
1 отзыв
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
«На корабле в старинном пиратском стиле вы отправитесь в путешествие по водам Средиземного моря»
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
45 за человека
Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
Групповая
7 часов
2 отзыва
Насладитесь красотой Средиземноморья на морской прогулке «12 островов» в Фетхие
Погрузитесь в мир невероятных морских пейзажей, где каждый остров - это уникальная история. Песчаные пляжи, чистая вода и уединение ждут вас
Начало: Фетхие
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
38 за человека
Индивидуальный тур на яхте по бухтам Фетхие
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур на яхте по живописным бухтам Фетхие с обедом
Проведите весь день, наслаждаясь кристально чистыми водами и солнцем на борту частной яхты в Фетхие
Начало: Ваш отель
«Вас ждет морская прогулка на яхте с 4 остановками в красивых бухтах Фетхие»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Рафтинг в Фетхие
Групповая
8 часов
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
50 за человека
Дайвинг в Фетхие
Групповая
6 часов
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за человека
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
«На корабле, где вам предложат соки и деликатесы, вы отправитесь в путешествии:»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
    читать дальше

    мужа больные колени и спина - попросили, чтобы немного ходьбы было, с отдыхом, без напряга. Необычное для Турции место, мы как раз хотели побывать в таком. Марина - прекрасный рассказчик и водитель, рекомендуем! Семья Дементьевых.

    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -
  • E
    Elenagor
    18 сентября 2023
    Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
    Отличная экскурсия, все четко по времени, забрали в отеле, в порту посадили на яхту, прогулка по островам была великолепна, а
    читать дальше

    учитывая не высокий ценник (у гида в отеле было в два раза дороже) - мечта. Про чудесную природу и море - без комментариев. Спасибо Вам за такой замечательный день

  • О
    Ольга
    28 августа 2023
    Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
    читать дальше

    здесь вы можете перевести всю сумму на карту мир организатору. сам тур на целый день, на корабле. 4 остановки, пляжи, купанье, долина бабочек, на корабле кормят, вкусно и сытно. напитки за доп плату! и большую. но тут везде так, возьмите с собой побольше воды. можно купаться, можно пойти в долину бабочек, можно посмотреть на античные руины. скучно не будет, виды с корабля великолепные. и трансфер от и до отеля можно и нужно с детьми

    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но
  • M
    Mariehomely
    12 августа 2023
    Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
    Очень понравилось! Приятное судно, никакой громкой музыки, очень расслабляющее путешествие! Красота невероятная! Такого не увидишь никаким другим способом. Очень советую!
  • С
    Сергей
    27 июня 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
    читать дальше

    - прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.

    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2022
    Морская Прогулка в Олюденизе «6 Островов»
    Очень понравился сервис на корабле: пенная вечеринка, обед и конечно же остановки для плавания.

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
  2. Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
  3. Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
  4. Индивидуальный тур на яхте по бухтам Фетхие
  5. Рафтинг в Фетхие
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 38 до 700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные экскурсии в Фетхие на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам