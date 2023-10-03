1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
«Или купим навынос знаменитую рыбу в булке и отправимся с ней на прогулку на катере»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
Круиз
7 часов
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
«На корабле в старинном пиратском стиле вы отправитесь в путешествие по водам Средиземного моря»
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€45 за человека
Групповая
7 часов
Насладитесь красотой Средиземноморья на морской прогулке «12 островов» в Фетхие
Погрузитесь в мир невероятных морских пейзажей, где каждый остров - это уникальная история. Песчаные пляжи, чистая вода и уединение ждут вас
Начало: Фетхие
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€38 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур на яхте по живописным бухтам Фетхие с обедом
Проведите весь день, наслаждаясь кристально чистыми водами и солнцем на борту частной яхты в Фетхие
Начало: Ваш отель
«Вас ждет морская прогулка на яхте с 4 остановками в красивых бухтах Фетхие»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
«На корабле, где вам предложат соки и деликатесы, вы отправитесь в путешествии:»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
€480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 октября 2023Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
- EElenagor18 сентября 2023Отличная экскурсия, все четко по времени, забрали в отеле, в порту посадили на яхту, прогулка по островам была великолепна, а
- ООльга28 августа 2023стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
- MMariehomely12 августа 2023Очень понравилось! Приятное судно, никакой громкой музыки, очень расслабляющее путешествие! Красота невероятная! Такого не увидишь никаким другим способом. Очень советую!
- ССергей27 июня 2023Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
- ЕЕкатерина28 мая 2022Морская Прогулка в Олюденизе «6 Островов»Очень понравился сервис на корабле: пенная вечеринка, обед и конечно же остановки для плавания.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 38 до 700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные экскурсии в Фетхие на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024