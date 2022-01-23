Лошадь — одно из самых благородных животных в мире. Приглашаем на спокойную прогулку, где вы сможете пообщаться с этими дружелюбными животными, прокатиться верхом среди удивительных пейзажей турецкой природы, насладиться чистым воздухом, свежим бризом, найти новых друзей и весело провести время с близкими.
Встреча и обучение верховой езде
Вы познакомитесь с инструкторами, которые расскажут о технике безопасности, правилах обращения с лошадью и маршруте, по которому вам предстоит идти.
Как только вам подберут лошадь, подходящую для вашего веса и роста, вы будете готовы к приключениям!
Программа верховой езды в Фетхие
Верховая езда Хисарону в Фетхие (09:00 – утренняя программа).
Маршрут нашей утренней программы ориентирован на регион Хисароню и займет около 1 часа.
Наслаждаемся свежим воздухом, наполненным фитонцидами сосен, ароматами трав, любуемся чудесными пейзажами и поднимаемся на холм верхом. Путь наверх займет около часа. На вершине сделаем 30-минутный перерыв, насладимся видом на Олюдениз и отправимся в обратный путь.
Этот вариант подходит как для неопытных наездников так и для профессионалов.
Дневная программа Верховая езда в Фетхие (16:00)
Наша дневная программа занимает 1,5 часа.
Вас ждут невероятные виды гор Уктепелер, пейзажи Каякей и Фетхие.
Маршрут проходит по ровной дороге, поэтому путешествие подойдет для непрофессиональных наездников и семей с детьми.
В дополнение к этим программам мы организуем конные прогулки на закате в 18:00.
Важно знать
- максимальный вес для наездников до 100 – 110 кг,
- прогулка подходит для детей старше 6 лет,
- конные прогулки проходят в сопровождении сотрудников конно-спортивного клуба.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер от/до отеля,
- оборудование,
- полная страховка,
- инструктаж.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- еда и напитки,
- фото и видео,
- личные расходы.