Лошадь — одно из самых благородных животных в мире. Приглашаем на спокойную прогулку, где вы сможете пообщаться с этими дружелюбными животными, прокатиться верхом среди удивительных пейзажей турецкой природы, насладиться чистым воздухом, свежим бризом, найти новых друзей и весело провести время с близкими.

Встреча и обучение верховой езде

Вы познакомитесь с инструкторами, которые расскажут о технике безопасности, правилах обращения с лошадью и маршруте, по которому вам предстоит идти.

Как только вам подберут лошадь, подходящую для вашего веса и роста, вы будете готовы к приключениям!

Программа верховой езды в Фетхие

Верховая езда Хисарону в Фетхие (09:00 – утренняя программа).

Маршрут нашей утренней программы ориентирован на регион Хисароню и займет около 1 часа.

Наслаждаемся свежим воздухом, наполненным фитонцидами сосен, ароматами трав, любуемся чудесными пейзажами и поднимаемся на холм верхом. Путь наверх займет около часа. На вершине сделаем 30-минутный перерыв, насладимся видом на Олюдениз и отправимся в обратный путь.

Этот вариант подходит как для неопытных наездников так и для профессионалов.

Дневная программа Верховая езда в Фетхие (16:00)

Наша дневная программа занимает 1,5 часа.

Вас ждут невероятные виды гор Уктепелер, пейзажи Каякей и Фетхие.

Маршрут проходит по ровной дороге, поэтому путешествие подойдет для непрофессиональных наездников и семей с детьми.

В дополнение к этим программам мы организуем конные прогулки на закате в 18:00.

Важно знать

максимальный вес для наездников до 100 – 110 кг,

прогулка подходит для детей старше 6 лет,

конные прогулки проходят в сопровождении сотрудников конно-спортивного клуба.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер от/до отеля,

оборудование,

полная страховка,

инструктаж.

Туристы оплачивают самостоятельно: