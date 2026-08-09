Лошадь — одно из самых благородных животных в мире. Приглашаем на спокойную прогулку, где вы сможете пообщаться с этими дружелюбными животными, прокатиться верхом среди удивительных пейзажей турецкой природы, насладиться чистым воздухом, свежим бризом, найти новых друзей и весело провести время с близкими. Встреча и обучение верховой езде Вы познакомитесь с инструкторами, которые расскажут о технике безопасности, правилах обращения с лошадью и маршруте, по которому вам предстоит идти. Как только вам подберут лошадь, подходящую для вашего веса и роста, вы будете готовы к приключениям! Программа верховой езды в Фетхие Верховая езда Хисарону в Фетхие (09:00 – утренняя программа). Маршрут нашей утренней программы ориентирован на регион Хисароню и займет около 1 часа. Наслаждаемся свежим воздухом, наполненным фитонцидами сосен, ароматами трав, любуемся чудесными пейзажами и поднимаемся на холм верхом. Путь наверх займет около часа. На вершине сделаем 30-минутный перерыв, насладимся видом на Олюдениз и отправимся в обратный путь. Этот вариант подходит как для неопытных наездников так и для профессионалов. Дневная программа Верховая езда в Фетхие (16:00) Наша дневная программа занимает 1,5 часа. Вас ждут невероятные виды гор Уктепелер, пейзажи Каякей и Фетхие. Маршрут проходит по ровной дороге, поэтому путешествие подойдет для непрофессиональных наездников и семей с детьми. В дополнение к этим программам мы организуем конные прогулки на закате в 18:00. Важно знать • максимальный вес для наездников до 100 – 110 кг, • прогулка подходит для детей старше 6 лет, • конные прогулки проходят в сопровождении сотрудников конно-спортивного клуба. В стоимость экскурсии включено:

• трансфер от/до отеля, • оборудование, • полная страховка, • инструктаж. Туристы оплачивают самостоятельно:

еда и напитки, • фото и видео, • личные расходы.