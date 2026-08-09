Приглашаем вас на конную прогулку по живописным окрестностям Фетхие.
Вы освоите азы верховой езды, насладитесь природой, заведете новые знакомства или весело проведете время со своими близкими. Во время путешествия вас сопровождают опытные инструкторы конно-спортивного клуба.
Вы освоите азы верховой езды, насладитесь природой, заведете новые знакомства или весело проведете время со своими близкими. Во время путешествия вас сопровождают опытные инструкторы конно-спортивного клуба.
Описание экскурсии
Лошадь — одно из самых благородных животных в мире. Приглашаем на спокойную прогулку, где вы сможете пообщаться с этими дружелюбными животными, прокатиться верхом среди удивительных пейзажей турецкой природы, насладиться чистым воздухом, свежим бризом, найти новых друзей и весело провести время с близкими. Встреча и обучение верховой езде Вы познакомитесь с инструкторами, которые расскажут о технике безопасности, правилах обращения с лошадью и маршруте, по которому вам предстоит идти. Как только вам подберут лошадь, подходящую для вашего веса и роста, вы будете готовы к приключениям! Программа верховой езды в Фетхие Верховая езда Хисарону в Фетхие (09:00 – утренняя программа). Маршрут нашей утренней программы ориентирован на регион Хисароню и займет около 1 часа. Наслаждаемся свежим воздухом, наполненным фитонцидами сосен, ароматами трав, любуемся чудесными пейзажами и поднимаемся на холм верхом. Путь наверх займет около часа. На вершине сделаем 30-минутный перерыв, насладимся видом на Олюдениз и отправимся в обратный путь. Этот вариант подходит как для неопытных наездников так и для профессионалов. Дневная программа Верховая езда в Фетхие (16:00) Наша дневная программа занимает 1,5 часа. Вас ждут невероятные виды гор Уктепелер, пейзажи Каякей и Фетхие. Маршрут проходит по ровной дороге, поэтому путешествие подойдет для непрофессиональных наездников и семей с детьми. В дополнение к этим программам мы организуем конные прогулки на закате в 18:00. Важно знать • максимальный вес для наездников до 100 – 110 кг, • прогулка подходит для детей старше 6 лет, • конные прогулки проходят в сопровождении сотрудников конно-спортивного клуба. В стоимость экскурсии включено:
• трансфер от/до отеля, • оборудование, • полная страховка, • инструктаж. Туристы оплачивают самостоятельно:
еда и напитки, • фото и видео, • личные расходы.
Каждый день.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каякой
- Олюдениз
Что включено
- Трансфер от/до отеля,
- Оборудование,
- Полная страховка,
- Инструктаж.
Что не входит в цену
- Еда и напитки,
- Фото и видео,
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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