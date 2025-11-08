Круиз на парусной яхте «всё включено» (на гюлете из Гёчека)
Единственный яхтенный тур с питанием, трекингом и бесплатным интернетом. 0+
«После размещения вы сможете прогуляться по центру Гёджека, полюбоваться атмосферной улицей Тургут Озал, где расположены огненные магазины, рестораны и бары с международной и местной музыкой»
8 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 125 779 ₽ за человека
Круиз на гулете вдоль Турецкой Ривьеры в формате «всё включено»
Обойти бухты и острова, много купаться, загорать, кататься на сапах и каяках и не переживать о быте
Начало: Аэропорт Фетхие, ко времени заселения в 16:00
«На борту много зон для отдыха в тени и на солнце, есть место для танцев, Wi-Fi, музыкальная система, лёдогенератор, моторная лодка для высадки на берег»
6 окт в 16:00
13 окт в 16:00
€1190 за человека
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Фетхие, 19:00
«Дополнят атмосферу идеальный музыкальный плейлист и хороший юмор шкипера»
12 июл в 19:00
19 июл в 19:00
€990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Музыкальные теплоходы»
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