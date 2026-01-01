Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, отель, 14:00
23 мая в 08:00
$999 за человека
Круиз по Эгейскому побережью в мини-группе: купание в море и прогулки по островам (всё включено)
Исследовать ликийские гробницы, увидеть термы Клеопатры и насладиться релаксом в тихих бухтах
Начало: Фетхие, 16:00
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€2100 за человека
-
30%
Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
Насладиться пейзажами с воды, погулять по аутентичным городкам и искупаться в уединённых местах
Начало: Фетхие, время по договорённости
1 мар в 09:00
8 мар в 09:00
€1190
€1700 за человека
-
10%
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
Погулять по Фетхие и Олюденизу, Кашу и Калкану, поплавать в лазурном море и осмотреть древности
Начало: Фетхие, 19:00
25 апр в 19:00
2 мая в 19:00
€1215
€1350 за человека
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Отправиться в странствие вдоль побережья Турции, рассмотреть подводный мир и посетить лучшие бухты
Начало: Г. Фетхие, 16:00
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
$2100 за человека
Под парусами вдоль берегов Турции: античные руины, купание и азы мореходства (всё включено)
Побывать в городе-призраке, поучиться управлять яхтой и исследовать подводный мир с маской
Начало: Фетхие, 16:00
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€2100 за человека
-
10%
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Марина Фетхие, 19:00
2 мая в 19:00
9 мая в 19:00
€990
€1100 за человека
