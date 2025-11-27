Мои заказы

На майские – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «На майские» в Фетхие, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
На яхте
8 дней
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня, точное вр...
2 мая в 08:00
9 мая в 08:00
155 000 ₽ за человека
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
На яхте
Музыкальные теплоходы
SUP-прогулки
8 дней
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Марина Фетхие, 19:00
2 мая в 19:00
9 мая в 19:00
€990 за человека
Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
На яхте
8 дней
Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
Насладиться пейзажами с воды, погулять по аутентичным городкам и искупаться в уединённых местах
Начало: Фетхие, время по договорённости
€1275 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На майские»

Самые популярные туры этой рубрики в Фетхие
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
  2. Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
  3. Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
Сколько стоит тур в Фетхие в ноябре 2025
Сейчас в Фетхие в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 990 до 155 000.
Забронируйте тур в Фетхие на 2025 год на майские, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь