Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня, точное вр...
2 мая в 08:00
9 мая в 08:00
155 000 ₽ за человека
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Марина Фетхие, 19:00
2 мая в 19:00
9 мая в 19:00
€990 за человека
Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
Насладиться пейзажами с воды, погулять по аутентичным городкам и искупаться в уединённых местах
Начало: Фетхие, время по договорённости
€1275 за человека
