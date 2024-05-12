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Авторский тур
8 дней
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
15 июня в 19:00
22 июня в 19:00
$1 250 за человека
Авторский тур
8 дней
Поднять паруса: незабываемый яхт-тур по Эгейскому морю из Фетхие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эгейскому морю на яхте. Живописные бухты, древние города и морское приключение ждут вас
Начало: Марина в Фетхие, 18:00
28 сен в 08:00
5 окт в 08:00
$920 за человека
Авторский тур
8 дней
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Погрузитесь в солнечные приключения на парусном катамаране. Наслаждайтесь нырянием, сапами и прогулками по живописным бухтам и пляжам
Начало: Г. Фетхие, 16:00
15 июня в 16:00
22 июня в 16:00
$1 380 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария12 мая 2024Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
- ИИван2 ноября 2023Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
- ССюзанна30 октября 2023Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На ноябрьские праздники»
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