Обзорные и познавательные туры Фетхие

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Фетхие, цены от €900. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
На яхте
1 отзыв
8 дней
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Понежиться в тихих бухтах, исследовать островные тропы и посетить турецкую Венецию
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
«После знакомства с капитаном и экипажем вы разместитесь в каютах, прослушаете инструктаж, уточните детали предстоящего круиза»
18 апр в 14:00
25 апр в 14:00
900 за человека
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
На яхте
SUP-прогулки
2 отзыва
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
«После знакомства с капитаном вы разместитесь в каютах, прослушаете инструктаж, уточните детали предстоящего путешествия»
18 апр в 14:00
2 мая в 14:00
900 за человека
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
На яхте
8 дней
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня. Ближайший...
«После размещения в каютах вы познакомитесь с экипажем, и мы начнём наше путешествие с перехода в живописную бухту Адая»
26 апр в 10:00
4 мая в 10:00
145 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    2 декабря 2024
    По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
    Дни у нас насыщенные, даже на телефон не отвлекаемся) Дела у нас отлично 👍 Алексей с Натальей - прекрасные люди, очень легкие
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    и приятные! Питание отличное, лучше, чем в ресторанах😋 все очень вкусно, разнообразно и питание здоровое. Плаваем, купаемся часами, ходим под парусом по 2-3 часа в день, вечером выбираемся на прогулки в живописные места. Алексей, помимо того, что очень серьезный и ответственный капитан - еще и первоклассный гид по древним достопримечательностям. Все замечательно, мы очень довольны 😊

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально! Добрый вечер, Елена! Спасибо за поздравления, получать их всегда очень приятно! ❤ Все у нас великолепно! Конечно,
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    такой формат - это нечто невообразимое для меня. Море, погода, природа, все волшебно. Ребятам огромная благодарность за гостеприимство. С ними очень комфортно и интересно! И вам большое спасибо за идею и безупречную организацию!

    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!
  • А
    Алена
    25 сентября 2024
    Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
    Воспоминания еще долго будут свежи - все просто в восторге! Команды разные, но каждая по своему классная. И мы как
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    раз распределились по лодкам по темпераменту, если так можно сказать - отлично вышло) Наташа круто кормила ребят, полный релакс. Мне было удобнее самой детям утром делать завтрак, а Оксана всегда прекрасно всем угождала с обедом и ужином (она знает, что детям вкусно😂) Яхту не купим - слишком дорого содержание, а вот в гости еще раз обязательно)) и может на права поучатся наши мужчинки!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Обзорные»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
  2. По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
  3. Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Сколько стоит тур в Фетхие в феврале 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 900 до 145 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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