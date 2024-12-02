читать дальше

раз распределились по лодкам по темпераменту, если так можно сказать - отлично вышло) Наташа круто кормила ребят, полный релакс. Мне было удобнее самой детям утром делать завтрак, а Оксана всегда прекрасно всем угождала с обедом и ужином (она знает, что детям вкусно😂) Яхту не купим - слишком дорого содержание, а вот в гости еще раз обязательно)) и может на права поучатся наши мужчинки!