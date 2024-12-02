8 дней
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Понежиться в тихих бухтах, исследовать островные тропы и посетить турецкую Венецию
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
«После знакомства с капитаном и экипажем вы разместитесь в каютах, прослушаете инструктаж, уточните детали предстоящего круиза»
18 апр в 14:00
25 апр в 14:00
€900 за человека
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
«После знакомства с капитаном вы разместитесь в каютах, прослушаете инструктаж, уточните детали предстоящего путешествия»
18 апр в 14:00
2 мая в 14:00
€900 за человека
8 дней
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня. Ближайший...
«После размещения в каютах вы познакомитесь с экипажем, и мы начнём наше путешествие с перехода в живописную бухту Адая»
26 апр в 10:00
4 мая в 10:00
145 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей2 декабря 2024Дни у нас насыщенные, даже на телефон не отвлекаемся) Дела у нас отлично 👍 Алексей с Натальей - прекрасные люди, очень легкие
- ННаталья25 сентября 2024Ой, такое ещё ели)) Шедеврально! Добрый вечер, Елена! Спасибо за поздравления, получать их всегда очень приятно! ❤ Все у нас великолепно! Конечно,
- ААлена25 сентября 2024Воспоминания еще долго будут свежи - все просто в восторге! Команды разные, но каждая по своему классная. И мы как
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Обзорные»
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