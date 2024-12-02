Аренда и сплавы на сап-бордах в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «SUP-прогулки» в Фетхие, цены от €900. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
На яхте
SUP-прогулки
8 дней
2 отзыва
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
«Будем много нырять с маской и кататься на сапах, поучимся управлять парусами, возможно, встретим дельфинов, черепах и осьминогов»
13 июн в 14:00
20 июн в 14:00
€900 за человека
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Музыкальные теплоходы
SUP-прогулки
8 дней
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Фетхие, 19:00
«По пути будем останавливаться у живописных бухт, купаться в открытом море, греться на солнце, кататься на сапах и попивать игристое»
14 июн в 19:00
21 июн в 19:00
€990 за человека
Круиз на гулете вдоль Турецкой Ривьеры в формате «всё включено»
Музыкальные теплоходы
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
8 дней
Круиз на гулете вдоль Турецкой Ривьеры в формате «всё включено»
Обойти бухты и острова, много купаться, загорать, кататься на сапах и каяках и не переживать о быте
Начало: Аэропорт Фетхие, ко времени заселения в 16:00
«Будем вставать на якорь в открытом море, чтобы искупаться, покататься на сапах или каяках, и сходить на берег — загорать на лучших пляжах, осматривать руины древних цивилизаций, гулять по атмосферным курортам»
6 окт в 16:00
13 окт в 16:00
€1190 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    2 декабря 2024
    По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
    Дни у нас насыщенные, даже на телефон не отвлекаемся) Дела у нас отлично 👍 Алексей с Натальей - прекрасные люди, очень легкие
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    и приятные! Питание отличное, лучше, чем в ресторанах😋 все очень вкусно, разнообразно и питание здоровое. Плаваем, купаемся часами, ходим под парусом по 2-3 часа в день, вечером выбираемся на прогулки в живописные места. Алексей, помимо того, что очень серьезный и ответственный капитан - еще и первоклассный гид по древним достопримечательностям. Все замечательно, мы очень довольны 😊

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально! Добрый вечер, Елена! Спасибо за поздравления, получать их всегда очень приятно! ❤ Все у нас великолепно! Конечно,
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    такой формат - это нечто невообразимое для меня. Море, погода, природа, все волшебно. Ребятам огромная благодарность за гостеприимство. С ними очень комфортно и интересно! И вам большое спасибо за идею и безупречную организацию!

    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «SUP-прогулки»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
  2. Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
  3. Круиз на гулете вдоль Турецкой Ривьеры в формате «всё включено»
Сколько стоит тур в Фетхие в июне 2025
Сейчас в Фетхие в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 тура от 900 до 1190. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Прогулки на сапах в Фетхие — хотите позаниматься или просто отдохнуть на воде на sup-бордах (досках) с инструкторами и гидами Фетхие, рассмотрите из предложенных туров лучшую по цене, отзывам и программе, бронируйте и выбирайте день. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025