По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
«Будем много нырять с маской и кататься на сапах, поучимся управлять парусами, возможно, встретим дельфинов, черепах и осьминогов»
13 июн в 14:00
20 июн в 14:00
€900 за человека
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Фетхие, 19:00
«По пути будем останавливаться у живописных бухт, купаться в открытом море, греться на солнце, кататься на сапах и попивать игристое»
14 июн в 19:00
21 июн в 19:00
€990 за человека
Круиз на гулете вдоль Турецкой Ривьеры в формате «всё включено»
Обойти бухты и острова, много купаться, загорать, кататься на сапах и каяках и не переживать о быте
Начало: Аэропорт Фетхие, ко времени заселения в 16:00
«Будем вставать на якорь в открытом море, чтобы искупаться, покататься на сапах или каяках, и сходить на берег — загорать на лучших пляжах, осматривать руины древних цивилизаций, гулять по атмосферным курортам»
6 окт в 16:00
13 окт в 16:00
€1190 за человека
Последние отзывы на туры
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Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «SUP-прогулки»
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