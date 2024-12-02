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и приятные! Питание отличное, лучше, чем в ресторанах😋 все очень вкусно, разнообразно и питание здоровое. Плаваем, купаемся часами, ходим под парусом по 2-3 часа в день, вечером выбираемся на прогулки в живописные места. Алексей, помимо того, что очень серьезный и ответственный капитан - еще и первоклассный гид по древним достопримечательностям. Все замечательно, мы очень довольны 😊