экскурсию продумали так, что не нужно было подниматься в гору. За это отдельное - спасибо. Прогулка прошла на лёгкой и мы даже не заметили как прошёл наш очень интересный и замечательный день. Люба легко предоставляла как историческую информацию, так и об современной жизни в Измире. Провела по тем улицам, по которым даже не ходят местные жители, мы узнали разный Измир. Даже захотелось ещё раз приехать в этот город и узнать его поподробнее. Спасибо большое организаторам и конечно же Любе!