Индивидуальная
до 6 чел.
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
14 апр в 08:30
15 апр в 08:30
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
21 апр в 09:30
22 апр в 09:30
€200 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФая6 апреля 2025Экскурсия понравилась, немного не повезло с погодой, но ничего, рассказывала интересно, рекомендую, напоминаю что билеты на вход оплачиваются отдельно и они сейчас подорожали))
- ССергей6 апреля 2025Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что
- ААлександра22 марта 2025Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
- ГГеннадий11 ноября 202422 октября посетили античный Эфес. В нашей поездке это была шестая экскурсия, но она самая запоминающаяся! И это - благодаря
- ВВладимир8 октября 2024Все понравилось, интересно, Эфес впечатляет, спасибо Вам большое, Фарида.
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Самое главное»
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