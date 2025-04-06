Увидеть самое главное в Измире

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Измире, цены от €200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Главные и тайные места Измира
Пешая
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
14 апр в 08:30
15 апр в 08:30
€230 за всё до 4 чел.
Знакомство с Измиром
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
21 апр в 09:30
22 апр в 09:30
€200 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фая
    6 апреля 2025
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Экскурсия понравилась, немного не повезло с погодой, но ничего, рассказывала интересно, рекомендую, напоминаю что билеты на вход оплачиваются отдельно и они сейчас подорожали))
  • С
    Сергей
    6 апреля 2025
    Главные и тайные места Измира
    Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что
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    экскурсию продумали так, что не нужно было подниматься в гору. За это отдельное - спасибо. Прогулка прошла на лёгкой и мы даже не заметили как прошёл наш очень интересный и замечательный день. Люба легко предоставляла как историческую информацию, так и об современной жизни в Измире. Провела по тем улицам, по которым даже не ходят местные жители, мы узнали разный Измир. Даже захотелось ещё раз приехать в этот город и узнать его поподробнее. Спасибо большое организаторам и конечно же Любе!

    Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная иГид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная иГид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная иГид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и
  • А
    Александра
    22 марта 2025
    Главные и тайные места Измира
    Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
    Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
  • Г
    Геннадий
    11 ноября 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    22 октября посетили античный Эфес. В нашей поездке это была шестая экскурсия, но она самая запоминающаяся! И это - благодаря
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    гиду Фариде! Вот действительно Профессионал своего дела! Умница, настолько интересно и с большой любовью и теплотой преподает исторический материал, повествует о жизни и местных обычаях,самобытности народа, национальных традициях… Глубина знаний - на отлично. Превосходный рассказчик и сама по себе, интересный, приятный человек. Стараешься не упустить ни слова из ее повествования. К тому же, превосходный организатор - экскурсия была длинная, условия жесткие (посетить много локаций и не опоздать к отплытию круизного лайнера), и хотелось, как всегда объять необъятное. С Фаридой все "успели и объяли" и даже больше! Но, хочется повторить!!!

  • В
    Владимир
    8 октября 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Все понравилось, интересно, Эфес впечатляет, спасибо Вам большое, Фарида.
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Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Измиру в апреле 2025
Сейчас в Измире в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 250. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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