Еще несколько необычных экскурсий в Измире

Что вас ожидает

Эфес — путешествие во времени

Вы оцените грандиозные скульптуры и шикарные мраморные колонны храма Адриана — одного из самых знаменитых памятников Эфеса. Осмотрите храм Домициана и фонтан ⛲ Траяна и услышите о временах, когда они символизировали богатство и процветание города. Кроме того, я покажу руины Большого театра и раскрою, сколько тысяч зрителей он вмещал и какие зрелища можно было увидеть на его сцене.

Археологический музей 🖼 и дом Девы Марии

После знакомства с Эфесом вы отправитесь в дом Девы Марии, где, по преданию, Богородица провела последние дни земной жизни. Также мы заедем в Археологический музей с небольшой, но очень интересной коллекцией античного искусства. Вы увидите две статуи Артемиды «Полимастос», элемент фонтана 2 века, фреску с изображением Сократа и предметы быта, найденные в жилых домах Эфеса.

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