Еще несколько необычных экскурсий в Измире

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Тайны древнего Эфеса

Посетить удивительный античный город и раскрыть его историю на авто-пешеходной экскурсии

Саид
Саид – представитель из Измира
Эфес — один из старейших городов мира.

Вы узнаете, как он рос и процветал и что стало причиной его упадка.

Рассмотрите римский театр, руины жилых домов и древних храмов и представите, как они выглядели много веков назад.

А также посетите Археологический музей 🖼 и дом Девы Марии, ставший, по преданию, ее последним пристанищем.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €160 за экскурсию

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Тайны древнего Эфеса
Тайны древнего Эфеса

Что вас ожидает

Эфес — путешествие во времени
Вы оцените грандиозные скульптуры и шикарные мраморные колонны храма Адриана — одного из самых знаменитых памятников Эфеса. Осмотрите храм Домициана и фонтан ⛲ Траяна и услышите о временах, когда они символизировали богатство и процветание города. Кроме того, я покажу руины Большого театра и раскрою, сколько тысяч зрителей он вмещал и какие зрелища можно было увидеть на его сцене.

Археологический музей 🖼 и дом Девы Марии
После знакомства с Эфесом вы отправитесь в дом Девы Марии, где, по преданию, Богородица провела последние дни земной жизни. Также мы заедем в Археологический музей с небольшой, но очень интересной коллекцией античного искусства. Вы увидите две статуи Артемиды «Полимастос», элемент фонтана 2 века, фреску с изображением Сократа и предметы быта, найденные в жилых домах Эфеса.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Эфес — 72 лиры, Археологический музей — 18 лир, дом Девы Марии — 25 лир
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Тайны древнего Эфеса
Тайны древнего Эфеса
Тайны древнего Эфеса
Тайны древнего Эфеса
Тайны древнего Эфеса
Тайны древнего Эфеса
Тайны древнего Эфеса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Саид
Саид
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Саид. Вместе с командой отличных гидов мы проводим экскурсии по самым интересным местам Турции. С радостью расскажем об истории, культуре и менталитете этой потрясающей страны и сделаем все, чтобы вы захотели вернуться сюда еще не раз!
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