Еще несколько необычных экскурсий в Измире

Эфес — путешествие во времени Вы оцените грандиозные скульптуры и шикарные мраморные колонны храма Адриана — одного из самых знаменитых памятников Эфеса. Осмотрите храм Домициана и фонтан ⛲ Траяна и услышите о временах, когда они символизировали богатство и процветание города. Кроме того, я покажу руины Большого театра и раскрою, сколько тысяч зрителей он вмещал и какие зрелища можно было увидеть на его сцене.
Археологический музей 🖼 и дом Девы Марии После знакомства с Эфесом вы отправитесь в дом Девы Марии, где, по преданию, Богородица провела последние дни земной жизни. Также мы заедем в Археологический музей с небольшой, но очень интересной коллекцией античного искусства. Вы увидите две статуи Артемиды «Полимастос», элемент фонтана 2 века, фреску с изображением Сократа и предметы быта, найденные в жилых домах Эфеса.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Эфес — 72 лиры, Археологический музей — 18 лир, дом Девы Марии — 25 лир
Еда и напитки оплачиваются отдельно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Саид. Вместе с командой отличных гидов мы проводим экскурсии по самым интересным местам Турции. С радостью расскажем об истории, культуре и менталитете этой потрясающей страны и сделаем все, чтобы вы захотели вернуться сюда еще не раз!