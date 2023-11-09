В Урле выращивают особые сорта винограда, которые пользуются большой популярностью во всём мире. Вы отправитесь на винодельню, спуститесь в погреб, где хранится вино, и узнаете историю и особенности изготовления турецких вин. Продегустируете несколько сортов, а после отправитесь гулять по городу. По желанию пообедаете в местном кафе и покатаетесь на лошадях.

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Описание

Что вас ожидает

Винодельня Урла и дегустация

Мы поедем на винодельню Урла, что находится в живописном месте в оливковой роще. Она открылась 15 лет назад и уже успела завоевать более 150 наград в Турции и за рубежом. Здесь делают 10 видов вин, а местные виноградники считаются одними из лучших в стране.

Вы продегустируете несколько вин — белое, красное и розовое — и узнаете:

Когда на территории Урлы начали производить вино

Почему в Османской империи нельзя было делать вино и кто нарушал это правило

На каком месте находится Турция по объёму собранного винограда

И многое другое!

Музей оливкового масла, обед с вином и катание на лошадях (по желанию)

Далее мы отправимся прогуляться по Урле. Вы узнаете, почему она считается городом оливковых деревьев, и посетите Музей оливкового масла.

После прогулки по желанию мы устроим обед с вином в хорошем кафе. На территории кафе есть возможность покататься на лошадях.

Организационные детали