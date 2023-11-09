Посетить живописную Урлу, побывать на винодельне и узнать, как много в Турции собирают винограда
В Урле выращивают особые сорта винограда, которые пользуются большой популярностью во всём мире.
Вы отправитесь на винодельню, спуститесь в погреб, где хранится вино, и узнаете историю и особенности изготовления турецких вин. Продегустируете несколько сортов, а после отправитесь гулять по городу. По желанию пообедаете в местном кафе и покатаетесь на лошадях.
Вы отправитесь на винодельню, спуститесь в погреб, где хранится вино, и узнаете историю и особенности изготовления турецких вин. Продегустируете несколько сортов, а после отправитесь гулять по городу. По желанию пообедаете в местном кафе и покатаетесь на лошадях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Винодельня Урла и дегустация
Мы поедем на винодельню Урла, что находится в живописном месте в оливковой роще. Она открылась 15 лет назад и уже успела завоевать более 150 наград в Турции и за рубежом. Здесь делают 10 видов вин, а местные виноградники считаются одними из лучших в стране.
Вы продегустируете несколько вин — белое, красное и розовое — и узнаете:
- Когда на территории Урлы начали производить вино
- Почему в Османской империи нельзя было делать вино и кто нарушал это правило
- На каком месте находится Турция по объёму собранного винограда
- И многое другое!
Музей оливкового масла, обед с вином и катание на лошадях (по желанию)
Далее мы отправимся прогуляться по Урле. Вы узнаете, почему она считается городом оливковых деревьев, и посетите Музей оливкового масла.
После прогулки по желанию мы устроим обед с вином в хорошем кафе. На территории кафе есть возможность покататься на лошадях.
Организационные детали
- Что включено: транспортные расходы, сопровождение гида, посещение винодельни и дегустация вина там, посещение Музея оливкового масла, катание на лошадях
- Дополнительные расходы: обед и вино (по желанию) — в среднем €30–40/чел.
- Вино на дегустации может меняться по решению винодельни
- По запросу можно организовать трансфер из Кушадасы и Чешме. Цена — от €50. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Измире
Провела экскурсии для 328 туристов
Меня зовут Виктория, я живу в Измире 6 лет — и совсем отурчанилась здесь. Имею турецкое гражданство и говорю на турецком языке. Экскурсии провожу как местный житель: расскажу о здешних традициях и немного поделюсь восточными сплетнями, помогу погрузиться в турецкий колорит — это будет незабываемо!
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