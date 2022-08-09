Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты

Отдохнуть на лазурном берегу Турции и посетить атмосферную деревушку с цветущими улицами

В этом небольшом путешествии вас ждет нетипичная Турция, по-европейски колоритная.

Мы побываем на курорте, который знает каждый турок — а вот из русских вы, скорее всего, узнаете о нем первыми. Отдохнем на белоснежном пляже и пообедаем с шикарным видом.

И посетим деревушку, где каждый переулок достоин кадра, увидим старинные мельницы и попробуем местное мороженое.
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Ближайшие даты:
9
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Описание

Что вас ожидает

Кусочек Греции

Очаровательная, уютная, аутентичная — прогуливаясь по этим цветущим улочкам, вы найдете для этой деревушки еще сотню эпитетов. Мы попробуем мороженое, которым славится Алачаты, сделаем множество снимков и увидим ветряные мельницы, сохранившиеся со времен древнегреческой колонии Фокеи.

Курортный Чешме

На обед отправимся к берегу моря: вы сможете насладиться местной кухней или чашечкой турецкого кофе, любуясь видом на причал с яхтами и древнюю крепость. В этом курортном городке мечтает отдыхать каждый турок, а несколько голливудских звезд приобрели недвижимость — на прогулке вы поймете, чем их так привлек Чешме. И в завершение поездки понежитесь на побережье с белоснежным песком и водой ярко-голубого цвета: как и пляжный отдых, фото здесь получаются на 5 звезд.

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля входит в стоимость
  • Отдельно оплачиваются расходы на питание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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