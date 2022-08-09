Очаровательная, уютная, аутентичная — прогуливаясь по этим цветущим улочкам, вы найдете для этой деревушки еще сотню эпитетов. Мы попробуем мороженое, которым славится Алачаты, сделаем множество снимков и увидим ветряные мельницы, сохранившиеся со времен древнегреческой колонии Фокеи.
На обед отправимся к берегу моря: вы сможете насладиться местной кухней или чашечкой турецкого кофе, любуясь видом на причал с яхтами и древнюю крепость. В этом курортном городке мечтает отдыхать каждый турок, а несколько голливудских звезд приобрели недвижимость — на прогулке вы поймете, чем их так привлек Чешме. И в завершение поездки понежитесь на побережье с белоснежным песком и водой ярко-голубого цвета: как и пляжный отдых, фото здесь получаются на 5 звезд.