Выбирайте и другие экскурсии в Измире

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Самые интересные и живописные места старинного турецкого города на дружеской экскурсии

Виктория
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Виктория – ваш гид
Вы увидите все главные достопримечательности Измира, насладитесь его панорамой с высоты древней башни и узнаете, почему его называют «столицей оливковых деревьев».

А еще отведаете местные деликатесы, погуляете по античным руинам и ощутите бурление восточной жизни на рынке Кемералты.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Конак
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Привет, Измир!
Привет, Измир!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Измира
Измир — старинный и невероятный очаровательный город. Вы рассмотрите знаменитую башню с часами на площади Конак, погуляете по руинам древней Агоры и погрузитесь в античное прошлое Измира в Историческом музее. А еще подниметесь на панорамную площадку Асансер и узнаете, почему в городе так много оливковых деревьев.

Вкусный Измир
Измир — настоящий рай для гурманов. Здесь очень самобытная кухня, отличная от других регионов Турции, — с большим количеством рыбы, овощей и оливкового масла. Вы сможете попробовать фаршированные рисом мидии, «измир-кефте» и вкуснейшую выпечку. А еще мы обязательно заглянем на рынок Кемералты, где я помогу вам купить натуральное оливковое масло, мыло и другие специалитеты по ценам для местных.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно

Привет, Измир!
Привет, Измир!
Привет, Измир!
Привет, Измир!
Привет, Измир!
Привет, Измир!
Привет, Измир!
Привет, Измир!
Привет, Измир!
Привет, Измир!
Привет, Измир!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Конак.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я живу в Турции 5 лет. Закончила университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», веду свой блог и с большим удовольствием показываю Измир путешественникам!
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