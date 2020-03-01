Выбирайте и другие экскурсии в Измире

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Измира

Измир — старинный и невероятный очаровательный город. Вы рассмотрите знаменитую башню с часами на площади Конак, погуляете по руинам древней Агоры и погрузитесь в античное прошлое Измира в Историческом музее. А еще подниметесь на панорамную площадку Асансер и узнаете, почему в городе так много оливковых деревьев.

Вкусный Измир

Измир — настоящий рай для гурманов. Здесь очень самобытная кухня, отличная от других регионов Турции, — с большим количеством рыбы, овощей и оливкового масла. Вы сможете попробовать фаршированные рисом мидии, «измир-кефте» и вкуснейшую выпечку. А еще мы обязательно заглянем на рынок Кемералты, где я помогу вам купить натуральное оливковое масло, мыло и другие специалитеты по ценам для местных.