Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Идиллический день на Эгейском море Вы погуляете по старинной Фоче, подниметесь на башню средневековой крепости Бешкапылар и услышите, кто жил в этих местах много веков назад и как они перешли к Османской империи. Далее сядете на кораблик и отправитесь наслаждаться красотой Эгейского моря 🌊 и чарующими необитаемыми островами. В программе:
Фиговый остров — вы понаблюдаете за единственной в Турции колонией тюленей и узнаете, чем еще знаменит этот крошечный остров 🏝️.
Остров Орак — вы насладитесь прозрачной бирюзовой водой, рассмотрите сквозь нее морских жителей и оцените серпообразный мыс, в честь которого назван остров.
Остров Сирен — самый загадочный остров Эгейского моря. Вы узнаете, кто такие сирены и как они заманивали моряков. А также полюбуетесь живописными пещерами и гнездящимися в них разноцветными птицами.
Остров Ататюрк — вы услышите об основателе современного турецкого государства и постараетесь разглядеть его профиль в очертаниях острова.
После прогулки на корабле 🛳️ мы посетим рыбный ресторан на берегу моря, где вы сможете попробовать традиционную эгейскую кухню 🥧 на оливковом масле и свежайшие мидии.
Организационные детали
Из Измира в Фочу и обратно вам нужно добраться самостоятельно (расстояние — 65 км). Можно доехать на такси 🚕 или на автобусе 🚌. Также я могу организовать для вас трансфер.
Прогулка на корабле оплачивается дополнительно — 120 лир за человека (питание включено)
Еда и напитки в рыбном ресторане не входят в стоимость
Если позволит погода, на островах можно будет искупаться
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.