Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Идиллический день на Эгейском море

Вы погуляете по старинной Фоче, подниметесь на башню средневековой крепости Бешкапылар и услышите, кто жил в этих местах много веков назад и как они перешли к Османской империи. Далее сядете на кораблик и отправитесь наслаждаться красотой Эгейского моря 🌊 и чарующими необитаемыми островами. В программе:

Фиговый остров — вы понаблюдаете за единственной в Турции колонией тюленей и узнаете, чем еще знаменит этот крошечный остров 🏝️.

Остров Орак — вы насладитесь прозрачной бирюзовой водой, рассмотрите сквозь нее морских жителей и оцените серпообразный мыс, в честь которого назван остров.

Остров Сирен — самый загадочный остров Эгейского моря. Вы узнаете, кто такие сирены и как они заманивали моряков. А также полюбуетесь живописными пещерами и гнездящимися в них разноцветными птицами.

Остров Ататюрк — вы услышите об основателе современного турецкого государства и постараетесь разглядеть его профиль в очертаниях острова.

После прогулки на корабле 🛳️ мы посетим рыбный ресторан на берегу моря, где вы сможете попробовать традиционную эгейскую кухню 🥧 на оливковом масле и свежайшие мидии.

Организационные детали