Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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На корабле — к необитаемым островам Фоча!

Полюбоваться бирюзовой водой, понаблюдать за тюленями и раскрыть тайны коварных сирен

Виктория
Виктория – Гид из Измира
Вы посетите живописный древний город 🏙️ Фоча и прилегающие к нему необитаемые острова, которые запомнятся вам таинственными пещерами, дружелюбными тюленями и ярким цветом воды.

Я расскажу связанные с ними легенды и предания, раскрою особенности турецкого менталитета и помогу прочувствовать расслабленный измирский темп жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €140 за экскурсию

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На корабле — к необитаемым островам Фоча!
На корабле — к необитаемым островам Фоча!

Что вас ожидает

Идиллический день на Эгейском море
Вы погуляете по старинной Фоче, подниметесь на башню средневековой крепости Бешкапылар и услышите, кто жил в этих местах много веков назад и как они перешли к Османской империи. Далее сядете на кораблик и отправитесь наслаждаться красотой Эгейского моря 🌊 и чарующими необитаемыми островами. В программе:

  • Фиговый остров — вы понаблюдаете за единственной в Турции колонией тюленей и узнаете, чем еще знаменит этот крошечный остров 🏝️.
  • Остров Орак — вы насладитесь прозрачной бирюзовой водой, рассмотрите сквозь нее морских жителей и оцените серпообразный мыс, в честь которого назван остров.
  • Остров Сирен — самый загадочный остров Эгейского моря. Вы узнаете, кто такие сирены и как они заманивали моряков. А также полюбуетесь живописными пещерами и гнездящимися в них разноцветными птицами.
  • Остров Ататюрк — вы услышите об основателе современного турецкого государства и постараетесь разглядеть его профиль в очертаниях острова.

После прогулки на корабле 🛳️ мы посетим рыбный ресторан на берегу моря, где вы сможете попробовать традиционную эгейскую кухню 🥧 на оливковом масле и свежайшие мидии.

Организационные детали

  • Из Измира в Фочу и обратно вам нужно добраться самостоятельно (расстояние — 65 км). Можно доехать на такси 🚕 или на автобусе 🚌. Также я могу организовать для вас трансфер.
  • Прогулка на корабле оплачивается дополнительно — 120 лир за человека (питание включено)
  • Еда и напитки в рыбном ресторане не входят в стоимость
  • Если позволит погода, на островах можно будет искупаться
На корабле — к необитаемым островам Фоча!
На корабле — к необитаемым островам Фоча!
На корабле — к необитаемым островам Фоча!
На корабле — к необитаемым островам Фоча!
На корабле — к необитаемым островам Фоча!
На корабле — к необитаемым островам Фоча!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я живу в Турции 5 лет. Закончила университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», веду свой блог и с большим удовольствием показываю Измир путешественникам!
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Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Привет, Измир!
120
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Привет, Измир!
1 отзыв
Самые интересные и живописные места старинного турецкого города на дружеской экскурсии

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