Еще несколько необычных экскурсий в Измире

Измир и наследие Смирны

Познакомиться с городом оливок и инжира, богатой архитектурой Античности и историческими событиями

Артём
Артём – Гид из Измира
В турецком городе-порте вы откроете мини-энциклопедию жизни средиземноморских цивилизаций.

Исследуете ценные памятники, оставшиеся в дар от Греции и Рима.

Поразитесь череде завоеваний и вообразите буйную жизнь Агоры ⛰️.

Откроете тонкости торговли на древнем рынке.

А в конце покатаетесь на пароме в бухте Эгейского моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €75 за экскурсию

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Измир и наследие Смирны
Измир и наследие Смирны

Что вас ожидает

Из современного Измира — в древнюю Смирну

  • Прогулка 👣 начнется с главного символа города — исторической часовой башни. Вы увидите османскую гостиницу на рынке Кемералты. В Средневековье это был один из самых значительных базаров города, где можно было практически все купить и продать. Там я расскажу, что нужно знать о национальной торговле, чтобы сойти почти за своего.
  • Также вы посетите Агору Смирны, где послушаете о целом вихре коммерческих, политических и религиозных событий, происходивших здесь, в сердце Старого города.
  • За незабываемыми панорамными видами я предложу подняться на крепость Кадифекале, где расскажу о памятнике 3 века до н. э., возведенном по приказу Александра Македонского.
  • И в завершение приглашу покататься на пароме — по пути подведем итоги знакомства с миром Смирны, полным взлетов и падений.

🥙 По вашему желанию в экскурсию ⛳ включим гастрономическую программу. Я подскажу отличные заведения и расскажу, чем славится местная кухня 🥧.
📷 Кроме того, можно пригласить профессионального фотографа, который запечатлеет ваши лучшие моменты в Измире.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в музей 🖼 Агора — 2, 7 евро/человека.

Начало и место завершения
🚩 на площади Конак
Измир и наследие Смирны
Измир и наследие Смирны
Измир и наследие Смирны
Измир и наследие Смирны
Измир и наследие Смирны
Измир и наследие Смирны
Измир и наследие Смирны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Артем. Я работал гидом в Крыму и Киеве, ныне продолжаю заниматься любимым делом в Анкаре. Приехав впервые в этот город, я мгновенно влюбился в его колорит и культуру. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями! Также работаю с организованными группами и помогаю в организации отелей, питания и экскурсий. За подробной информацией обращайтесь в личном сообщении.
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