Еще несколько необычных экскурсий в Измире

Прогулка 👣 начнется с главного символа города — исторической часовой башни. Вы увидите османскую гостиницу на рынке Кемералты. В Средневековье это был один из самых значительных базаров города, где можно было практически все купить и продать. Там я расскажу, что нужно знать о национальной торговле, чтобы сойти почти за своего.
Также вы посетите Агору Смирны, где послушаете о целом вихре коммерческих, политических и религиозных событий, происходивших здесь, в сердце Старого города.
За незабываемыми панорамными видами я предложу подняться на крепость Кадифекале, где расскажу о памятнике 3 века до н. э., возведенном по приказу Александра Македонского.
И в завершение приглашу покататься на пароме — по пути подведем итоги знакомства с миром Смирны, полным взлетов и падений.
🥙 По вашему желанию в экскурсию ⛳ включим гастрономическую программу. Я подскажу отличные заведения и расскажу, чем славится местная кухня 🥧. 📷 Кроме того, можно пригласить профессионального фотографа, который запечатлеет ваши лучшие моменты в Измире.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в музей 🖼 Агора — 2, 7 евро/человека.
Начало и место завершения
🚩 на площади Конак
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Артем. Я работал гидом в Крыму и Киеве, ныне продолжаю заниматься любимым делом в Анкаре. Приехав впервые в этот город, я мгновенно влюбился в его колорит и культуру. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями! Также работаю с организованными группами и помогаю в организации отелей, питания и экскурсий. За подробной информацией обращайтесь в личном сообщении.