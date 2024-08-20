6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
25 сен в 08:30
26 сен в 08:30
€230 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Не упустите шанс посетить Эфес - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Индивидуальный тур с гидом, свободное передвижение, музеи, рынки и рестораны
Начало: Аэропорт и порт Измира, отели Измира
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€310 за всё до 12 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Памуккале из/до Измира: индивидуальная экскурсия
За время тура вы увидите термальные воды Памуккале, древний город Иерополис и искупаетесь в бассейне Клеопатры. Программа тура гибкая и подстраивается под вас
Начало: Отели города Измир, порт Измир, аэропорт Измир
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
20 сен в 07:00
€470 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай20 августа 2024Ехали без ожидания, но экскурсия превзошла бы даже самые смелые: очень красиво, интересно и познавательно. Семье очень понравилось. Особую благодарность гиду Камилле за заботу и интересные истории
- ИИнга8 ноября 2023Великолепный гид Татьяна. Картинки древнего мира оживали перед нами. Эфес, храм Артемиды, прекрасно!
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Измире
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Измиру в сентябре 2024
Сейчас в Измире в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 470. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Измир на 1 день, гиды Измира подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Измир так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024