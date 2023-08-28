Расслабьтесь после перелета во время комфортабельного трансфера между Каппадокией и аэропортом Кайсери или Невшехир.
Избавьтесь от стресса, связанного с поиском такси или выяснением расписания общественного транспорта, и благополучно доберитесь до места назначения. Пусть ваше путешествие пройдет комфортно!
Избавьтесь от стресса, связанного с поиском такси или выяснением расписания общественного транспорта, и благополучно доберитесь до места назначения. Пусть ваше путешествие пройдет комфортно!
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферПосле утомительного полета всегда хочется расслабиться, и вы сможете сделать это в автомобиле. В вашем распоряжении будут доступ к интернету и вода. Расслабьтесь, забудьте об общественном транспорте и прокатитесь с комфортом — профессиональный водитель аккуратно довезёт вас в Каппадокию. Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие прошло гладко! Важно знать• Трансфер осуществляется из аэропортов Кайсери и Невшехир • Трансфер не подходит для людей в инвалидных креслах • Младенцы должны сидеть на коленях • Доступны детские сиденья
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автомобиль с кондиционером
- Wi-Fi
- Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Каппадокия
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
- Трансфер не подходит для людей в инвалидных креслах
- Младенцы должны сидеть на коленях
- Доступны детские сиденья
- После бронирования сообщите, пожалуйста:
- Название вашего отеля, в котором вас необходимо высадить или забрать
- Ваше полное имя
- Количество пассажиров
- Название аэропорта вашего прибытия и номер рейса
- Если у вас рейс с вылетом, пожалуйста, будьте готовы вовремя прибыть в пункт сбора
- Если у вас рейс с прибытием, пожалуйста, встретьтесь с водителем на выходе из аэропорта прилета внутренних рейсов, у которого на табличке будет написано ваше имя
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
28 авг 2023
Задержали рейс, и водитель оказался профессионалом и ждал целый час. Обязательно закажем этот трансфер в следующий приезд!
Д
Денис
25 авг 2023
Все отлично, забронировал всего за пару часов до прибытия в аэропорт, и все прошло гладко. Сопровождение прямиком до отеля и небольшая бутылка воды включены.
А
Арина
23 авг 2023
Водитель прибыл вовремя и отвез нас прямо в наш отель.
Д
Даниил
18 авг 2023
Очень услужливый персонал, прибыли вовремя в обеих поездках. Большое спасибо
М
Максим
14 авг 2023
Поездка прошла хорошо. Водитель был профессионален и расторопен. Я рад, что заказал трансфер у этой компании
А
Андрей
10 авг 2023
Все идеально! Водитель был очень добр и предупредителен
И
Иван
7 авг 2023
Все прошло профессионально и гладко. Меня привезли туда, куда нужно. Трансферы подвердили за день до. Водители вежливые, и я чувствовал себя в безопасности.
С
Семен
2 авг 2023
Отличное соотношение цены и качества, хорошая коммуникация, легко найти. Даже нес мою сумку вместо меня. Рекомендую, уже забронировал у них обратный трансфер.
О
Ольга
1 авг 2023
Отличный водитель! Отличная машина! Отличная поездка! Стоит своих денег, дешевле и лучше всего!
Е
Елена
30 июл 2023
Отличный сервис, от аэропорта до дверей отеля в хорошем удобном авто с кондиционером
У
Ульяна
25 июл 2023
Мы заказали услугу частного трансфера после группового. Частное обслуживание отличное, нас встретили вовремя и высадили в аэропорту с запасом времени. Удобнее, чем на такси, и по более выгодной цене.
А
Артем
24 июл 2023
Водитель был очень дружелюбен, рейс задержали почти на 2 часа, а он ждал нас, чистый и удобный автомобиль с Wi-Fi, как указано
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