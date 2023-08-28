С София Задержали рейс, и водитель оказался профессионалом и ждал целый час. Обязательно закажем этот трансфер в следующий приезд!

Д Денис Все отлично, забронировал всего за пару часов до прибытия в аэропорт, и все прошло гладко. Сопровождение прямиком до отеля и небольшая бутылка воды включены.

А Арина Водитель прибыл вовремя и отвез нас прямо в наш отель.

Д Даниил Очень услужливый персонал, прибыли вовремя в обеих поездках. Большое спасибо

М Максим Поездка прошла хорошо. Водитель был профессионален и расторопен. Я рад, что заказал трансфер у этой компании

А Андрей Все идеально! Водитель был очень добр и предупредителен

И Иван Все прошло профессионально и гладко. Меня привезли туда, куда нужно. Трансферы подвердили за день до. Водители вежливые, и я чувствовал себя в безопасности.

С Семен Отличное соотношение цены и качества, хорошая коммуникация, легко найти. Даже нес мою сумку вместо меня. Рекомендую, уже забронировал у них обратный трансфер.

О Ольга Отличный водитель! Отличная машина! Отличная поездка! Стоит своих денег, дешевле и лучше всего!

Е Елена Отличный сервис, от аэропорта до дверей отеля в хорошем удобном авто с кондиционером

У Ульяна Мы заказали услугу частного трансфера после группового. Частное обслуживание отличное, нас встретили вовремя и высадили в аэропорту с запасом времени. Удобнее, чем на такси, и по более выгодной цене.