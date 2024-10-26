Экскурсия по Зелёным Долинам

Присоединяйтесь к нашему погружению в удивительный мир Зелёных долин Каппадокии.

Экскурсия обязательно придётся по душе как ценителям исторических тайн и загадок, так и поклонникам захватывающих неповторимых природных ландшафтов.
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1 отзыв
Экскурсия по Зелёным Долинам
Экскурсия по Зелёным Долинам
Экскурсия по Зелёным Долинам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30

Описание экскурсии

Подземный город

Мы отправимся на осмотр Подземного города – загадочного места, которое веками привлекает любознательных путешественников своими тайнами, уходящими вглубь истории. Это уникальное место, полное тайн и загадок, подарит вам возможность ощутить дух древности и узнать больше о жизни людей, которые когда-то обитали здесь.

Каньон Ихлара

Затем дорога приведёт нас к каньону Ихлара, который поражает не только своими масштабами, но и уникальной флорой и фауной. Прогулка по этому живописному месту станет настоящим наслаждением для любителей природы и активного отдыха.

Гёреме панорама

В программе также запланирована остановка на Гёреме панораме – здесь открывается захватывающий вид на национальный парк. Каждый скальный образец – это неповторимое творение природы и человеческих рук, которое вдохновляет и завораживает.

Монастырь Селиме

Монастырь Селиме – один из самых таинственных памятников региона. Здесь вы сможете ощутить дух древности и уединения, запечатленного в его стенах. Это место наполнено историей и атмосферой, которая оставит незабываемые впечатления.

Панорама Долины Голубей

Не упустите возможность посетить панораму Долины Голубей – истинную жемчужину Каппадокии с её удивительными горными формами и уникальными видами. Это место станет отличным фоном для ваших фотографий и запомнится на долгие годы.

Заключение

С нами вы окунётесь в вековую историю и природу Каппадокии, узнаете много нового и, конечно же, сделаете потрясающие фотографии! Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному открытий и вдохновения.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гёреме панорама
  • Подземный город
  • Долина Ихлара
  • Монастырь Селиме
  • Панорама Долины Голубей
Что включено
  • Трансфер из вашего отеля и обратно
  • Входные билеты
  • Русский гид
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завершение: По окончании мы вас отвезём обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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