Что вас ждетПосле утомительного полета всегда хочется расслабиться, и вы сможете сделать это в автомобиле. В вашем распоряжении будут доступ к интернету и вода. Расслабьтесь, забудьте об общественном транспорте и прокатитесь с комфортом — профессиональный водитель аккуратно довезёт вас в Каппадокию.

Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие прошло гладко!

Важно знать• Трансфер не подходит для людей в инвалидных креслах: