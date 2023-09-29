Сэкономьте деньги на такси, не садитесь в переполненный общественный транспорт с тяжелым багажом, а воспользуйтесь групповым трансфером между аэропортом Кайсери или аэропортом Невшехир и Каппадокией. Пусть ваше путешествие пройдет комфортно!
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПосле утомительного полета всегда хочется расслабиться, и вы сможете сделать это в автомобиле. В вашем распоряжении будут доступ к интернету и вода. Расслабьтесь, забудьте об общественном транспорте и прокатитесь с комфортом — профессиональный водитель аккуратно довезёт вас в Каппадокию.
Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие прошло гладко!
Важно знать• Трансфер не подходит для людей в инвалидных креслах:
- Младенцы должны сидеть на коленях.
- Доступны детские сиденья.
- После бронирования сообщите, пожалуйста, номер рейса, если заказываете трансфер из аэропорта в Каппадокию, и место вашего проживания при бронировании трансфера из Каппадокии в аэропорт.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль с кондиционером
- Wi-Fi
- Вода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: АэропортЗавершение: Каппадокия
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- Трансфер не подходит для людей в инвалидных креслах
- Младенцы должны сидеть на коленях
- Доступны детские сиденья
- После бронирования сообщите, пожалуйста:
- Название вашего отеля, в котором вас необходимо высадить или забрать
- Ваше полное имя (ФИО латиницей как в загранпаспорте)
- Количество пассажиров
- Название аэропорта вашего прибытия и номер рейса
- Если у вас рейс с вылетом, пожалуйста, будьте готовы вовремя прибыть в пункт сбора.
- Если у вас рейс с прибытием, пожалуйста, встретьтесь с водителем на выходе из аэропорта прилета внутренних рейсов, у которого на табличке будет написано ваше имя
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
ИРИНА
29 сен 2023
Нас не встретили в аэропорту Кайсери, хотя мы оплатили трансфер. Ждали час на жаре. До Спутника не сразу дозвонишься.
В билете на трансфер из отеля в аэропорт перепутали маршрут. Снова потрачено время и деньги на звонки…"вы четвёртый на очереди".
В билете на трансфер из отеля в аэропорт перепутали маршрут. Снова потрачено время и деньги на звонки…"вы четвёртый на очереди".
И
ИРИНА
28 сен 2023
Мы оплатили трансфер аэропорт - Каппадокия, получили электронный билет. По прилёту нас никто не встретил. Отстояли час на жаре. Позвонили в Спутник, нам сказали: звоните турецкому организатору сами, мы сказали, что плохо знаем язык. В результате нас все же довезли до отеля…
Заказали обратный трансфер Каппадокия-аэропорт. Получаем электронный билет, где указано, что будут встречать в аэропорту. Т. е. перепутали маршрут. Опять звонки "вы четвёртый на очереди"… Потрачено куча времени и нервов.
Заказали обратный трансфер Каппадокия-аэропорт. Получаем электронный билет, где указано, что будут встречать в аэропорту. Т. е. перепутали маршрут. Опять звонки "вы четвёртый на очереди"… Потрачено куча времени и нервов.
А
Александра
24 авг 2023
Отличный сервис! Все вежливо и своевременно.
М
Матвей
21 авг 2023
Водитель отличный, очень профессиональный и прибыл рано. Заказал бы еще раз.
А
Алиса
15 авг 2023
Все в порядке, нас ждали, как и договаривались
М
Мария
12 авг 2023
Быстро, безопасно и вовремя.
В
Виктория
9 авг 2023
Отличный водитель прибыл вовремя, машина чистая, и он высадил нас в наших отелях одного за другим. Я рекомендую на 100%
А
Артем
5 авг 2023
Очень организованная поездка в отель. Доволен обслуживанием!
П
Полина
2 авг 2023
Пожалуйста, учтите, что будете не единственными, кого забирают. Так что возьмите трансфер с запасом около 2 часов до вылета. Все остальное было превосходно
Н
Настя
31 июля 2023
Здорово. Своевременный трансфер, хороший водитель. Оперативно прибыли, несмотря на наличие нескольких пассажиров
И
Илья
26 июля 2023
Найти водителя было легко. Машина опрятная, чистая и удобная. Рекомендую
М
Михаил
24 июля 2023
немного подождали, пока прибудут остальные пассажиры. в остальном все хорошо
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Дата и количество участников выбирается при бронировании