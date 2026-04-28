Хотите зимнюю сказку в Турции? Проведите день на горнолыжном курорте Эрджиес: снаряжение, ски-пасс, инструктор и обед уже включены. Лыжи, сноуборд или санки — выбирайте и катайтесь в своём ритме. Трансфер из Каппадокии и обратно тоже входит. Отличный способ добавить немного адреналина и снега в путешествие!
Описание экскурсииПроведите активный день на главном горнолыжном курорте Центральной Анатолии — горе Эрджиес! Вас заберут из отеля в Каппадокии и отвезут на оборудованном минивэне прямо к снежным склонам. Здесь всё готово для вашего комфорта: ски-пасс, прокат снаряжения, тёплая экипировка, обед и даже снеки в пути. Катание под руководством инструктора и свободное время на склонах подойдут и тем, кто встаёт на лыжи впервые, и тем, кто хочет просто насладиться природой и снегом. Программа включает урок, обед и дополнительное катание — на лыжах, сноуборде или даже на санках. Профессиональный инструктор поможет освоиться с оборудованием, а сопровождающий из команды будет рядом весь день. В конце дня вы с комфортом вернётесь в отель, увозя с собой заряд бодрости, фото на фоне гор и массу впечатлений. Всё уже организовано — остаётся только взять с собой хорошее настроение и перчатки. Важная информация: Экскурсия не рекомендуется маленьким детям и беременным женщинам.
- Горнолыжный курорт Эрджиес
- Заснеженные склоны и панорамы Центральной Анатолии
- Трансфер от отеля в Каппадокии и обратно
- Ски-пасс (подъёмник)
- Аренда оборудования (лыжи или сноуборд)
- Полная экипировка (очки, шлем, перчатки, куртка и штаны)
- 1 час с инструктором
- Обед
- Снеки и напитки в автобусе
- Сопровождение на всём маршруте
- Личные расходы
Каппадокия
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Экскурсия не рекомендуется маленьким детям и беременным женщинам
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
