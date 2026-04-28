Описание Фото Ответы на вопросы Хотите зимнюю сказку в Турции? Проведите день на горнолыжном курорте Эрджиес: снаряжение, ски-пасс, инструктор и обед уже включены. Лыжи, сноуборд или санки — выбирайте и катайтесь в своём ритме. Трансфер из Каппадокии и обратно тоже входит. Отличный способ добавить немного адреналина и снега в путешествие!

Екатерина Ваш гид в Каппадокии Групповая экскурсия €135 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения 9 часов 1-15 человек

Описание экскурсии Проведите активный день на главном горнолыжном курорте Центральной Анатолии — горе Эрджиес! Вас заберут из отеля в Каппадокии и отвезут на оборудованном минивэне прямо к снежным склонам. Здесь всё готово для вашего комфорта: ски-пасс, прокат снаряжения, тёплая экипировка, обед и даже снеки в пути. Катание под руководством инструктора и свободное время на склонах подойдут и тем, кто встаёт на лыжи впервые, и тем, кто хочет просто насладиться природой и снегом. Программа включает урок, обед и дополнительное катание — на лыжах, сноуборде или даже на санках. Профессиональный инструктор поможет освоиться с оборудованием, а сопровождающий из команды будет рядом весь день. В конце дня вы с комфортом вернётесь в отель, увозя с собой заряд бодрости, фото на фоне гор и массу впечатлений. Всё уже организовано — остаётся только взять с собой хорошее настроение и перчатки. Важная информация: Экскурсия не рекомендуется маленьким детям и беременным женщинам.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату