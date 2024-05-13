Полеты шаров в прекрасной Каппадокии — невероятно завораживающее зрелище. Обычно парад шаров начинается рано утром, это делается специально для того, чтобы застать волшебный турецкий рассвет во всей его красе. Мы приглашаем вас встретить рассвет в Каппадокии, наблюдая за полетом шаров в небе. Трансфер в обе стороны включен.

Описание фото-прогулки

Сказочная фотосессия на рассвете Мы приглашаем вас встретить рассвет в Каппадокии, наблюдая за полетом шаров в небе. Сделайте несколько потрясающих фотографий каппадокийского пейзажа, когда разноцветные воздушные шары заполняют небо. Вас заберут из вашего отеля, и вы отправитесь на площадку для подготовки воздушных шаров. Вы сможете наблюдать за процессом подготовки и как взлетают воздушные шары. После взлета шаров, ваш водитель отвезет вас в живописные места, откуда вы сможете полюбоваться панорамным видом на происходящее. Наслаждайтесь фотосессией на фоне волшебного пейзажа, пока небо заполняется воздушными шарами. После того, как воздушные шары приземлятся, Вас отвезут обратно в отель. Вместе мы проведем чудесные 2 часа в волшебной атмосфере прекрасной Каппадокии, у нас будет комфортный перерыв на каждой остановке, чтобы вы могли снять идеальные видео и фотографии.