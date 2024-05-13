Полеты шаров в прекрасной Каппадокии — невероятно завораживающее зрелище.
Обычно парад шаров начинается рано утром, это делается специально для того, чтобы застать волшебный турецкий рассвет во всей его красе. Мы приглашаем вас встретить рассвет в Каппадокии, наблюдая за полетом шаров в небе. Трансфер в обе стороны включен.
Обычно парад шаров начинается рано утром, это делается специально для того, чтобы застать волшебный турецкий рассвет во всей его красе. Мы приглашаем вас встретить рассвет в Каппадокии, наблюдая за полетом шаров в небе. Трансфер в обе стороны включен.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30
Что вас ожидает:
- Розовая Долина
- Долина Любви
Описание фото-прогулки
Сказочная фотосессия на рассвете Мы приглашаем вас встретить рассвет в Каппадокии, наблюдая за полетом шаров в небе. Сделайте несколько потрясающих фотографий каппадокийского пейзажа, когда разноцветные воздушные шары заполняют небо. Вас заберут из вашего отеля, и вы отправитесь на площадку для подготовки воздушных шаров. Вы сможете наблюдать за процессом подготовки и как взлетают воздушные шары. После взлета шаров, ваш водитель отвезет вас в живописные места, откуда вы сможете полюбоваться панорамным видом на происходящее. Наслаждайтесь фотосессией на фоне волшебного пейзажа, пока небо заполняется воздушными шарами. После того, как воздушные шары приземлятся, Вас отвезут обратно в отель. Вместе мы проведем чудесные 2 часа в волшебной атмосфере прекрасной Каппадокии, у нас будет комфортный перерыв на каждой остановке, чтобы вы могли снять идеальные видео и фотографии.
Каждый день в 5:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовая Долина
- Долина Любви
Что включено
- Трансфер из отеля
- Горячие напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 5:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Информация о подтверждении или отмене тура из-за погодных условий придет вам накануне вечером
- Вас заберут из любого отеля Каппадокии и после экскурсии привезут обратно, так что вы успеете на завтрак в вашем отеле
- Полеты на шарах в Каппадокии проводятся круглый год. Но при планировании данной экскурсии учитывайте, что полеты могут быть перенесены на следующий день из-за погодных условий, соответственно, тур тоже
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 мая 2024
Фотографии почти все неудачные (понятно что это не индивидуальная фотосессия, но все же) Фото на айфон получились в 100 раз лучше
Первая площадка (где надувают шары)тоже с не самым лучшим видом
Фуршета и шампанского не было.
Первая площадка (где надувают шары)тоже с не самым лучшим видом
Фуршета и шампанского не было.
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