Экскурсии к горам Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Каппадокии, цены от €49. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Каппадокия по вертикали: от крепости на скале до подземного города
На автобусе
4.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Каппадокия по вертикали: от крепости на скале до подземного города
Выяснить, как и зачем хетты жили под землёй в Деринкую, и подняться в горы к крепости Учхисар
Начало: В провинции Невшехир
Расписание: ежедневно в 10:30
5 фев в 10:30
6 фев в 10:30
€49 за человека
Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено
На автобусе
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено
Провести день на снежных склонах и встать на лыжи или сноуборд
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Вы покатаетесь на лыжах или сноуборде и вдохнёте чистый горный воздух среди заснеженных пейзажей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
€135 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Горы»

Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в феврале 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 135.
