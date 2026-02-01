Найдено 3 экскурсии в категории « Горы » в Каппадокии, цены от €49. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 4.5 часа Мини-группа до 12 чел. Каппадокия по вертикали: от крепости на скале до подземного города Выяснить, как и зачем хетты жили под землёй в Деринкую, и подняться в горы к крепости Учхисар Начало: В провинции Невшехир Расписание: ежедневно в 10:30 €49 за человека На автобусе 9 часов Групповая до 15 чел. Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено Провести день на снежных склонах и встать на лыжи или сноуборд Начало: У вашего отеля в Каппадокии «Вы покатаетесь на лыжах или сноуборде и вдохнёте чистый горный воздух среди заснеженных пейзажей» Расписание: ежедневно в 09:00 €135 за человека 9 часов Групповая до 15 чел. Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено Начало: Каппадокия «В конце дня вы с комфортом вернётесь в отель, увозя с собой заряд бодрости, фото на фоне гор и массу впечатлений» €135 за человека

