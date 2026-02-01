Мини-группа
до 12 чел.
Каппадокия по вертикали: от крепости на скале до подземного города
Выяснить, как и зачем хетты жили под землёй в Деринкую, и подняться в горы к крепости Учхисар
Начало: В провинции Невшехир
Расписание: ежедневно в 10:30
5 фев в 10:30
6 фев в 10:30
€49 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено
Провести день на снежных склонах и встать на лыжи или сноуборд
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Вы покатаетесь на лыжах или сноуборде и вдохнёте чистый горный воздух среди заснеженных пейзажей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
€135 за человека
Групповая
до 15 чел.
