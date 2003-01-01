Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!

Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы — всё включено

Татьяна
Татьяна – экскурсионное агентство из Каппадокии
Это предложение — удобный способ осуществить мечту! На два дня вы улетите из Стамбула на другую планету.

Такое чувство возникает в Каппадокии, где природа вдоволь поколдовала над плато и долинами.

На фоне причудливых каменных фигур, в городах-пещерах и скалах-монастырях вы откроете легенды и погрузитесь в историю 📖 места, которое называют перекрестком цивилизаций.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €345 за экскурсию

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В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!

Что вас ожидает

День 1: Северная Каппадокия

Путешествие начнется ранним утром (в 4:00-4:30). Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. 1, 5 часа полета — и вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». До места начала экскурсии 🧭 вы доедете на нашем групповом трансфере. В первый день вас ждут:

  • Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в историю 📖 Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;
  • Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность 🏛️ Каппадокии. Это множество скальных монастырей: вы узнаете, почему и как они появились;
  • Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Дервент). У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;
  • Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством;
  • Скальный город 🏙️ Чавушин — древнейшее поселение Каппадокии.

В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель 🏨.

День 2: Южная Каппадокия

Второй день начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:

  • Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;
  • Подземный город Деринкую. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;
  • Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;
  • Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».

После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Стамбул индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • Точное время вылета из Стамбула обсуждается в переписке (возможно подстроиться под ваши пожелания)
  • Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям
  • Сами экскурсии по Каппадокии в 1-й и 2-й дни проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом

Отмена экскурсии

  • При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)
  • При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости
  • При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная

Что включено в стоимость

  • Авиабилеты (Стамбул-Каппадокия/Каппадокия-Стамбул)
  • Все трансферы: индивидуальный трансфер в Стамбуле (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии
  • 1 ночь в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)
  • 2 обеда в приятном месте и 1 завтрак в отеле
  • Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем
  • Местные налоги и сборы за обслуживание

Дополнительные расходы

  • Полет на воздушном шаре рано утром (по желанию). Узнать о полете подробнее и забронировать его можно здесь.
  • Напитки во время обеда
  • Ужин
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю в туризме на профессиональном уровне с командой: у нас два главных офиса в Каппадокии и в Стамбуле. Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелеты, экскурсии, полеты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое. Пока вы в Турции, я всегда готова ответить на любые вопросы и на связи 24/7.
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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