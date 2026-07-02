Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Это предложение — удобный способ осуществить мечту! На два дня вы улетите из Стамбула на другую планету. Такое чувство возникает в Каппадокии, где природа вдоволь поколдовала над плато и долинами.
На фоне причудливых каменных фигур, в городах-пещерах и скалах-монастырях вы откроете легенды и погрузитесь в историю места, которое называют перекрестком цивилизаций.
На фоне причудливых каменных фигур, в городах-пещерах и скалах-монастырях вы откроете легенды и погрузитесь в историю места, которое называют перекрестком цивилизаций.
Описание экскурсии
День 1: Северная Каппадокия
Путешествие начнется ранним утром (в 4:00-4:30). Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. 1,5 часа полета — и вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». До места начала экскурсии вы доедете на нашем групповом трансфере. В первый день вас ждут:
- Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;
- Музей под открытым небом Зельве — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: пока неизвестна причина возникновения поселения, но это было важное религиозное место в 9-го и 13-го веках.
- Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Деврент). У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;
- Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством.
В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель.
День 2: Южная Каппадокия
Второй день начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:
- Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;
- Подземный город Деринкую. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;
- Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;
- Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».
- В течение дня в программе также заезды на фабрику оникса (Каппадокия славится редким голубым ониксом) и на дегустацию каппадокийского кофе (она бесплатная и займёт около получаса).
После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Стамбул индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.
Организационные детали
Прочитайте до бронирования
- Точное время вылета из Стамбула обсуждается в переписке (возможно подстроиться под ваши пожелания)
- Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям
- Сами экскурсии по Каппадокии в 1-й и 2-й дни проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом
Отмена экскурсии
- При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)
- При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости
- При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная
Что включено в стоимость
- Авиабилеты (Стамбул-Каппадокия/Каппадокия-Стамбул)
- Все трансферы: индивидуальный трансфер в Стамбуле (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии
- 1 ночь в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)
- 2 обеда в приятном месте и 1 завтрак в отеле
- Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем
- Местные налоги и сборы за обслуживание
Дополнительные расходы
- Полет на воздушном шаре рано утром (по желанию). Узнать о полете подробнее и забронировать его можно здесь.
- Напитки во время обеда
- Ужин
Дополнительные опции (по желанию и за доплату)
- Индивидуальные экскурсии вместо групповых
- Индивидуальный трансфер в Каппадокии
- Продление отдыха в Каппадокии
- Приезд и отъезд на комфортабельном автобусе (без перелета)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|1 человек (размещение в 2-местном номере)
|€525
|1 человек в 1-местном номере (single room)
|€678
|1 человек в 3-местном номере (triple room)
|€515
|Дети 4-7 лет
|€465
Для бронирования достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 7262 туристов
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 89 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали индивидуальную экскурсию для нашей компании в 4 человека. все отлично и по таймингу, и по наполнению. все успели, везде полетали, все посмотрели. огромное спасибо!!!
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А
Потрясающее путешествие! Мы ездили семьей - 2 взрослых и 2 подростков (10 и 15 лет). И все мы в полном восторге. Очень насыщенная поездка, которая заставляет просто влюбиться в Каппадокию.
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Добрый день. Недавно вернулись из Стамбула,будучи в Стамбуле летали в Каппадокию на два дня. Не могу не выразить благодарность нашему организатору Татьяне. Отель,выше всяких похвал,место атмосферное и дружелюбное! Экскурсии интересные,Лена из Белоруссии бесподобна,очень интересный рассказчик и собеседник. Татьяна всегда на связи,отвечает на все вопросы быстро и четко! Всему коллективу огромное спасибо за путешествие! Процветания Вам!
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Н
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Летали в Каппадокию из Стамбула с подругой. Водитель забрал нас из отеля в чётко установленное время и очень быстро довез до аэропорта. В аэропорту,
Летали в Каппадокию из Стамбула с подругой. Водитель забрал нас из отеля в чётко установленное время и очень быстро довез до аэропорта. В аэропорту,
+2
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Хочу выразить просто огромную благодарность Татьяне за невероятное путешествие в Каппадокию! Сказать честно, я очень давно не встречала такой идеальной организации, четкости со стороны агента! Все прошло на высшем уровне,
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О
Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя.
Наша гид Лена – прекрасна, отлично рассказывает и делает шикарные фото! Было очень интересно, легко и приятно.
Прекрасный вариант посмотреть Каппадокию за короткое время.
Наша гид Лена – прекрасна, отлично рассказывает и делает шикарные фото! Было очень интересно, легко и приятно.
Прекрасный вариант посмотреть Каппадокию за короткое время.
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