Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня

Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Это предложение — удобный способ осуществить мечту! На два дня вы улетите из Стамбула на другую планету. Такое чувство возникает в Каппадокии, где природа вдоволь поколдовала над плато и долинами.

На фоне причудливых каменных фигур, в городах-пещерах и скалах-монастырях вы откроете легенды и погрузитесь в историю места, которое называют перекрестком цивилизаций.
4.8
89 отзывов
В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня

Описание экскурсии

День 1: Северная Каппадокия

Путешествие начнется ранним утром (в 4:00-4:30). Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. 1,5 часа полета — и вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». До места начала экскурсии вы доедете на нашем групповом трансфере. В первый день вас ждут:

  • Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;
  • Музей под открытым небом Зельве — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: пока неизвестна причина возникновения поселения, но это было важное религиозное место в 9-го и 13-го веках.
  • Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Деврент). У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;
  • Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством.

В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель.

День 2: Южная Каппадокия

Второй день начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:

  • Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;
  • Подземный город Деринкую. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;
  • Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;
  • Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».
  • В течение дня в программе также заезды на фабрику оникса (Каппадокия славится редким голубым ониксом) и на дегустацию каппадокийского кофе (она бесплатная и займёт около получаса).

После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Стамбул индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • Точное время вылета из Стамбула обсуждается в переписке (возможно подстроиться под ваши пожелания)
  • Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям
  • Сами экскурсии по Каппадокии в 1-й и 2-й дни проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом

Отмена экскурсии

  • При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)
  • При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости
  • При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная

Что включено в стоимость

  • Авиабилеты (Стамбул-Каппадокия/Каппадокия-Стамбул)
  • Все трансферы: индивидуальный трансфер в Стамбуле (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии
  • 1 ночь в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)
  • 2 обеда в приятном месте и 1 завтрак в отеле
  • Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем
  • Местные налоги и сборы за обслуживание

Дополнительные расходы

  • Полет на воздушном шаре рано утром (по желанию). Узнать о полете подробнее и забронировать его можно здесь.
  • Напитки во время обеда
  • Ужин

Дополнительные опции (по желанию и за доплату)

  • Индивидуальные экскурсии вместо групповых
  • Индивидуальный трансфер в Каппадокии
  • Продление отдыха в Каппадокии
  • Приезд и отъезд на комфортабельном автобусе (без перелета)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
1 человек (размещение в 2-местном номере)€525
1 человек в 1-местном номере (single room)€678
1 человек в 3-местном номере (triple room)€515
Дети 4-7 лет€465
Для бронирования достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 7262 туристов
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю
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в туризме на профессиональном уровне с командой: у нас два главных офиса в Каппадокии и в Стамбуле. Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелеты, экскурсии, полеты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое. Пока вы в Турции, я всегда готова ответить на любые вопросы и на связи 24/7.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
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2
2
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1
Анна
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали индивидуальную экскурсию для нашей компании в 4 человека. все отлично и по таймингу, и по наполнению. все успели, везде полетали, все посмотрели. огромное спасибо!!!
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали
все супер, наша гид была великолепно эрудирована, общительна, душевна и фотографировала лучше профессиональных фотографов!!!! мы брали
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А
Потрясающее путешествие! Мы ездили семьей - 2 взрослых и 2 подростков (10 и 15 лет). И все мы в полном восторге. Очень насыщенная поездка, которая заставляет просто влюбиться в Каппадокию.
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Это невероятно красивый и интересный регион. К сожалению, погода была нелетная, и мы не увидели воздушные шары, но, поверьте, сама Каппадокия - это не только шары! Теперь мы мечтаем вернуться и побыть там подольше, чтобы сполна насладиться этой красотой. Огромное спасибо гиду Екатерине за два замечательных дня экскурсий, это было очень интересно и познавательно.
Так как программа очень насыщенная, рекомендую взять дополнительную ночь и прилететь вечером накануне экскурсий, так вы будете пободрее. Но даже в насыщенном режиме и мы, и дети получили невероятное удовольствие от этого путешествия.
Настоятельно рекомендую!

Потрясающее путешествие! Мы ездили семьей - 2 взрослых и 2 подростков (10 и 15 лет). И
Потрясающее путешествие! Мы ездили семьей - 2 взрослых и 2 подростков (10 и 15 лет). И
Потрясающее путешествие! Мы ездили семьей - 2 взрослых и 2 подростков (10 и 15 лет). И
Потрясающее путешествие! Мы ездили семьей - 2 взрослых и 2 подростков (10 и 15 лет). И
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Татьяна
Добрый день. Недавно вернулись из Стамбула,будучи в Стамбуле летали в Каппадокию на два дня. Не могу не выразить благодарность нашему организатору Татьяне. Отель,выше всяких похвал,место атмосферное и дружелюбное! Экскурсии интересные,Лена из Белоруссии бесподобна,очень интересный рассказчик и собеседник. Татьяна всегда на связи,отвечает на все вопросы быстро и четко! Всему коллективу огромное спасибо за путешествие! Процветания Вам!
Добрый день. Недавно вернулись из Стамбула,будучи в Стамбуле летали в Каппадокию на два дня. Не могу
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Н
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Летали в Каппадокию из Стамбула с подругой. Водитель забрал нас из отеля в чётко установленное время и очень быстро довез до аэропорта. В аэропорту,
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следуя указаниям организатора, быстро все нашли и прошли досмотры (посадочные талоны также прислал организатор). По прилете в Кайсери нас уже ждал водитель трансфера с табличкой и повез в Гёреме, где нас заселили в очень уютный и атмосферный отель в скале) сразу же поехали на экскурсию, где все было четко и организованно. Экскурсию проводила чудесный гид – Екатерина. Это было выше всяких похвал! 💜 На следующее утро сбылась наша мечта - полет над Каппадокией на воздушном шаре! 😍 это было волшебно! Просто восторг! Сразу же после полета, позавтракав в отеле, мы отправились на экскурсию на юг Каппадокии- очень повезло, что нашим экскурсоводом вновь была Екатерина) После - трансфер в аэропорт в Кайсери. По прилете в Стамбул нас уже ждал водитель трансфера, который доставил в отель.
Хотели выразить Татьяне огромную благодарность за прекрасную организацию тура. Чудесное время 💜💜💜

Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!+2
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
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Анна
Хочу выразить просто огромную благодарность Татьяне за невероятное путешествие в Каппадокию! Сказать честно, я очень давно не встречала такой идеальной организации, четкости со стороны агента! Все прошло на высшем уровне,
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начиная от трансфера в аэропорт: все вовремя, накануне Татьяна отправляет подробные инструкции по навигации, в том числе и в аэропорту, это очень облегчает прохождение всех контролей и передвижение в аэропорту.
По приезду нас встретил водитель и доставил непосредственно к началу экскурсии. Экскурсии насыщенные, очень информативные! Татьяна постоянно была на связи и учла все наши пожелания: организовывала вечернюю прогулку на лошадях, полет на шаре! Так же хочется отметить наш прекрасный отель, проживание в котором так же организовано Татьяной: отличное расположение, доступность к основным локациям, кафе, магазинам! Просторный номер, вкусный завтрак.
Отдельное спасибо хочу сказать нашему прекрасному гиду Екатерине: очень грамотная, приятная, постояннно в контакте с туристами, дала нам максимально много полезной информации не только по Каппадокии, но и обо всей Турции! Спасибо большое!
Всем, кто собирается в это волшебное место, однозначно рекомендую обратится к Татьяне, чтобы Ваша поездка запомнилась только положительными моментами и впечатлениями!!!

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О
Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя.
Наша гид Лена – прекрасна, отлично рассказывает и делает шикарные фото! Было очень интересно, легко и приятно.
Прекрасный вариант посмотреть Каппадокию за короткое время.
Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя.
Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя.
Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя.
Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя.
Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя.
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