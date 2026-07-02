Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Это предложение — удобный способ осуществить мечту! На два дня вы улетите из Стамбула на другую планету. Такое чувство возникает в Каппадокии, где природа вдоволь поколдовала над плато и долинами. На фоне причудливых каменных фигур, в городах-пещерах и скалах-монастырях вы откроете легенды и погрузитесь в историю места, которое называют перекрестком цивилизаций.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1: Северная Каппадокия

Путешествие начнется ранним утром (в 4:00-4:30). Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. 1,5 часа полета — и вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». До места начала экскурсии вы доедете на нашем групповом трансфере. В первый день вас ждут:

Город-крепость Учхисар , где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;

, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки; Музей под открытым небом Зельве — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: пока неизвестна причина возникновения поселения, но это было важное религиозное место в 9-го и 13-го веках.

— пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: пока неизвестна причина возникновения поселения, но это было важное религиозное место в 9-го и 13-го веках. Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Деврент) . У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;

. У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы; Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством.

В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель.

День 2: Южная Каппадокия

Второй день начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:

Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;

со смотровой площадки; Подземный город Деринкую . Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;

. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн; Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;

и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы; Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».

с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза». В течение дня в программе также заезды на фабрику оникса (Каппадокия славится редким голубым ониксом) и на дегустацию каппадокийского кофе (она бесплатная и займёт около получаса).

После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Стамбул индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

Точное время вылета из Стамбула обсуждается в переписке (возможно подстроиться под ваши пожелания)

Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям

Сами экскурсии по Каппадокии в 1-й и 2-й дни проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом

Отмена экскурсии

При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)

При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости

При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная

Что включено в стоимость

Авиабилеты (Стамбул-Каппадокия/Каппадокия-Стамбул)

Все трансферы: индивидуальный трансфер в Стамбуле (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии

1 ночь в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)

2 обеда в приятном месте и 1 завтрак в отеле

Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем

Местные налоги и сборы за обслуживание

Дополнительные расходы

Полет на воздушном шаре рано утром (по желанию). Узнать о полете подробнее и забронировать его можно здесь.

Напитки во время обеда

Ужин

Дополнительные опции (по желанию и за доплату)