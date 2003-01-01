Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие начнется ранним утром (в 4:00-4:30). Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. 1, 5 часа полета — и вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». До места начала экскурсии 🧭 вы доедете на нашем групповом трансфере. В первый день вас ждут:
Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в историю 📖 Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;
Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность 🏛️ Каппадокии. Это множество скальных монастырей: вы узнаете, почему и как они появились;
Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Дервент). У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;
Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством;
Скальный город 🏙️ Чавушин — древнейшее поселение Каппадокии.
В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель 🏨.
День 2: Южная Каппадокия
Второй день начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:
Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;
Подземный город Деринкую. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;
Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;
Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».
После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Стамбул индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.
Организационные детали
Прочитайте до бронирования
Точное время вылета из Стамбула обсуждается в переписке (возможно подстроиться под ваши пожелания)
Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям
Сами экскурсии по Каппадокии в 1-й и 2-й дни проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом
Отмена экскурсии
При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)
При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости
При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю в туризме на профессиональном уровне с командой: у нас два главных офиса в Каппадокии и в Стамбуле. Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелеты, экскурсии, полеты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое. Пока вы в Турции, я всегда готова ответить на любые вопросы и на связи 24/7.