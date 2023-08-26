Л Лео Удивительно! Мне понравилась каждая минута, пилот был великолепен, и полет был великолепен, такой полет нельзя пропустить!

А Алиса Это потрясающий опыт 🙌🏼!!!! Полет продуман очень хорошо, очень организованно и дружелюбно. Все идеально 👌!!!!

Д Дарина Это был один из лучших опытов: одновременно увидеть много ярких воздушных шаров в небе и прекрасный восход солнца. Это нужно прожить, а не рассказывать!

Л Лиля Потрясающий опыт, все отлично! Настоятельно рекомендую!

М Матвей Все идеально, как и планировалось, очень позитивный опыт. Если когда-нибудь вернусь, то точно опять полечу с ними. Определенно рекомендую!

М Маргарита Уникальный и очень необычный опыт: полет над волшебными дымоходами на рассвете лишил нас дара речи. Наш пилот Абдулла был безупречен. Все идеально!

A Axel Удивительный опыт. Обязательно нужно полетать отдыхая в Каппадокии. Компания и пилот очень профессиональные, мы всегда чувствовали себя в безопасности.

К Катюша Просто невероятный опыт. Пилот умничка 👌 Тур продуман от и до. Очень рекомендую!

О Оксана Это было восхитительно! Впечатления на всю жизнь. От подготовки до приземления команда работала очень профессионально. Большое спасибо!

С Степан За свою цену полет нормальный, длится 40 минут и очень простой.

А Аркадий В целом понравилось. Трансфер из отеля был вовремя. Сама поездка на воздушном шаре была действительно потрясающей: красивые виды на восходе солнца, когда одновременно летало множество других воздушных шаров. Пилот сделал несколько фотографий на камеру 360 градусов, которые потом можно было купить. Поездка не дешевая, но на мой взгляд, она того стоит.

Н Николай Мне понравилось, но думаю, что в одном воздушном шаре слишком много людей. Кроме того, не очень понравилось предложение видео и фотографий, сделанных во время полета пока мы еще были в небе. Все тоже самое можно было предложить и после приземления.

Л Лена Опыт потрясающий! Пилот невероятный!!

Н Надя Благодаря этой компании у меня была невероятная возможность полетать на воздушном шаре, и я скажу, что это был ни с чем не сравнимый опыт. Пологий подъем открывал захватывающие дух панорамные виды. Профессионализм экипажа и внимание к безопасности были очевидны с момента нашего прибытия. Полет в небе был расслабленным и незабываемым. Если вы ищете по-настоящему волшебный способ увидеть мир сверху, я настоятельно рекомендую рассмотреть эту компанию для путешествия, которое вы запомните навсегда.