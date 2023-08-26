Насладитесь сказочными пейзажами Долины Гереме во время полета на воздушном шаре на рассвете! Встретьте рассвет в одном из самых красивых мест планеты — удивительная Каппадокия раскинется перед вами как на ладони.
Полюбуйтесь вулканическими скальными образованиями вблизи, рассмотрите уникальные скалы и пещеры региона.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Подарите себе увлекательное приключение в воздухе во время полета на воздушном шаре над живописной долиной Гёреме. Взгляните на Центральную Анатолию с вашего яркого воздушного шара, когда будете лететь над долиной в утреннем свете. По прибытии на место взлета для вас будет произведен инструктаж по технике безопасности: экипаж расскажет вам все подробности о полете перед посадкой на воздушный шар. Затем вы займете место в корзине и поднимитесь в воздух. Испытайте невероятное сочетание бурлящего в крови адреналина и умиротворяющего спокойствия от созерцания живописных пейзажей! Внимание! Возьмите с собой одежду по погоде. Важно:
- Данный тур не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин и людей с заболеваниями сердца.
- Трансфер от отеля начинается за час до вылета. Время бронирования, которое вы увидите в момент покупки, будет зависеть от расположения вашего отеля и времени года.
Что включено
- Трансфер
- Чай или кофе
- Полет на воздушном шаре
- Сертификат полета
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лео
26 авг 2023
Удивительно! Мне понравилась каждая минута, пилот был великолепен, и полет был великолепен, такой полет нельзя пропустить!
А
Алиса
24 авг 2023
Это потрясающий опыт 🙌🏼!!!! Полет продуман очень хорошо, очень организованно и дружелюбно. Все идеально 👌!!!!
Д
Дарина
11 авг 2023
Это был один из лучших опытов: одновременно увидеть много ярких воздушных шаров в небе и прекрасный восход солнца. Это нужно прожить, а не рассказывать!
Л
Лиля
9 авг 2023
Потрясающий опыт, все отлично! Настоятельно рекомендую!
М
Матвей
2 авг 2023
Все идеально, как и планировалось, очень позитивный опыт. Если когда-нибудь вернусь, то точно опять полечу с ними. Определенно рекомендую!
М
Маргарита
29 июл 2023
Уникальный и очень необычный опыт: полет над волшебными дымоходами на рассвете лишил нас дара речи. Наш пилот Абдулла был безупречен. Все идеально!
A
Axel
24 июл 2023
Удивительный опыт. Обязательно нужно полетать отдыхая в Каппадокии. Компания и пилот очень профессиональные, мы всегда чувствовали себя в безопасности.
К
Катюша
17 июл 2023
Просто невероятный опыт. Пилот умничка 👌 Тур продуман от и до. Очень рекомендую!
О
Оксана
8 июл 2023
Это было восхитительно! Впечатления на всю жизнь. От подготовки до приземления команда работала очень профессионально. Большое спасибо!
С
Степан
7 июл 2023
За свою цену полет нормальный, длится 40 минут и очень простой.
А
Аркадий
3 июл 2023
В целом понравилось. Трансфер из отеля был вовремя. Сама поездка на воздушном шаре была действительно потрясающей: красивые виды на восходе солнца, когда одновременно летало множество других воздушных шаров. Пилот сделал несколько фотографий на камеру 360 градусов, которые потом можно было купить. Поездка не дешевая, но на мой взгляд, она того стоит.
Н
Николай
16 июн 2023
Мне понравилось, но думаю, что в одном воздушном шаре слишком много людей. Кроме того, не очень понравилось предложение видео и фотографий, сделанных во время полета пока мы еще были в небе. Все тоже самое можно было предложить и после приземления.
Л
Лена
14 июн 2023
Опыт потрясающий! Пилот невероятный!!
Н
Надя
14 июн 2023
Благодаря этой компании у меня была невероятная возможность полетать на воздушном шаре, и я скажу, что это был ни с чем не сравнимый опыт. Пологий подъем открывал захватывающие дух панорамные
А
Арсений
31 мая 2023
Очень весело, определенно стоит сделать хотя бы раз в жизни.
