Конная прогулка в Каппадокии — это популярное развлечение, позволяющее исследовать уникальные ландшафты региона, включая долины с причудливыми скальными образованиями, в седле на лошадях.
Прогулки проходят ежедневно, часто включают трансфер из отеля, инструктаж и сопровождение инструктора, а также дают возможность увидеть знаменитые долины, такие как Долина Любви и Долина Мечей.
Прогулки проходят ежедневно, часто включают трансфер из отеля, инструктаж и сопровождение инструктора, а также дают возможность увидеть знаменитые долины, такие как Долина Любви и Долина Мечей.
Описание экскурсииОткройте для себя Каппадокию верхом на лошади, погрузившись в уникальные ландшафты "страны прекрасных лошадей". Прокатитесь по живописным долинам, среди сказочных каменных образований и древних селений, следуя по тропам, по которым ходили тысячи лет назад. Это не просто прогулка, а погружение в историю и культуру региона, где вы сможете увидеть такие достопримечательности, как долина Долина Любви и Долина Мечей. 📍Вас заберут из отеля и после экскурсии доставят обратно. Сама конная прогулка займет 2 часа. 📍 Формат прогулки: на рассвете (5:00-8:00) или на закате (16:30-18:30) на Ваш выбор 📍 Прогулка не предполагает присутствия гида: с вами будет англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды 📍 Программа подойдет даже для новичков, не владеющих навыками верховой езды Важная информация: ❗ К катанию на лошадях не допускаются: - дети до 3х лет - дети от 4-5 лет дети допускаются к катанию в сопровождении взрослых - дети до 6 лет не допускаются на самостоятельное катание ❗❗ К катанию на лошадях не допускаются: - беременные - люди с ограниченными возможностями
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут: резиденция
- Церковь с колоннами в Долине Роз
- Церковь с крестом в Кызылчукуре (Красной долине)
- Ручей Гюллю
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- ❗ К катанию на лошадях не допускаются:
- Дети до 3х лет
- Дети от 4-5 лет дети допускаются к катанию в сопровождении взрослых
- Дети до 6 лет не допускаются на самостоятельное катание
- ❗❗ К катанию на лошадях не допускаются:
- Беременные
- Люди с ограниченными возможностями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Каппадокии
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€86 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 04:00
€168 за всё до 4 чел.