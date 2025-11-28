Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Конная прогулка в Каппадокии — это популярное развлечение, позволяющее исследовать уникальные ландшафты региона, включая долины с причудливыми скальными образованиями, в седле на лошадях.



Прогулки проходят ежедневно, часто включают трансфер из отеля, инструктаж и сопровождение инструктора, а также дают возможность увидеть знаменитые долины, такие как Долина Любви и Долина Мечей.

Описание экскурсии Откройте для себя Каппадокию верхом на лошади, погрузившись в уникальные ландшафты "страны прекрасных лошадей". Прокатитесь по живописным долинам, среди сказочных каменных образований и древних селений, следуя по тропам, по которым ходили тысячи лет назад. Это не просто прогулка, а погружение в историю и культуру региона, где вы сможете увидеть такие достопримечательности, как долина Долина Любви и Долина Мечей. 📍Вас заберут из отеля и после экскурсии доставят обратно. Сама конная прогулка займет 2 часа. 📍 Формат прогулки: на рассвете (5:00-8:00) или на закате (16:30-18:30) на Ваш выбор 📍 Прогулка не предполагает присутствия гида: с вами будет англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды 📍 Программа подойдет даже для новичков, не владеющих навыками верховой езды Важная информация: ❗ К катанию на лошадях не допускаются: - дети до 3х лет - дети от 4-5 лет дети допускаются к катанию в сопровождении взрослых - дети до 6 лет не допускаются на самостоятельное катание ❗❗ К катанию на лошадях не допускаются: - беременные - люди с ограниченными возможностями

