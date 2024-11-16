3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Каппадокии
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
«После небольшого инструктажа и знакомства с лошадьми вы отправитесь покорять самые впечатляющие локации Каппадокии на рассвете или на закате»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
2 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Насладитесь видами Каппадокии, проезжая по красивым локациям на лошадях. Оригинальные скалы, абрикосовые сады и виноградники ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с лошадьми, пройдёте инструктаж и отправитесь в путешествие»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€55 за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом на лошади - по долинам Каппадокии
Прокатиться по долинам и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля
«Расскажем про маршрут, покажем, как сидеть на лошади, и проведём инструктаж по безопасности»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€37 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVladislav16 ноября 2024Рекомендую!
- ЖЖданова10 ноября 2024Все было супер ☺️ Самое главное для меня, что были чистые лошадки)) Когда каталась на лошадях в Казахстане, то вся
- ЮЮлия10 сентября 2024Супер)
- ААнна10 сентября 2024Хорошая организация, маршрут подобран удобный для прохождения даже новичкам, но по красивой местности. Несколько сопровождающих, неустанно делающих фото))) лошади спокойные, обученные. Всё очень понравилось! Ну а фото на закате как отдельная любовь))
- ММихаил11 августа 2024В целом прогулка понравилась. Но маршрут несколько не соответствует описанию. Заезжали только в долину Мечей. Долиной Любви любовались издалека. Розовую долину и деревню Чавушин не заметили.
- ООльга30 июня 2024Все прошло хорошо, вовремя забрали из отеля, потом посадили на лошадей и по маршруту друг за другом пошли, останавливались сделать фото.
- ААнна21 мая 2023Конная экскурсия по волшебным долинам Каппадокии на закатеСпасибо за экскурсию! Были только вдвоём с мужем, наверное, повезло) На лошадях катались впервые, но было отлично, сопровождающий помогал на протяжении
- ААзимова7 мая 2023Конная экскурсия по волшебным долинам Каппадокии на закатеЭкскурсия понравилась, пейзажи потрясающе. С этой прогулкой справится даже ребенок (в нашей группе была маленькая девочка). Конь - чистый и
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в феврале 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 86. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Каппадокии. Максимально сближение с природой Каппадокии, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025