читать дальше

красивый. Провожатый тоже супер, помогал преодолеть сложные участки тропы - я в превый раз каталась на лошади за очень очень долгое время, и охотно делал фотографии и видео. Про организаторские вопросы: мне заранее написали в Вотсапе и уточнили всю информацию на русском языке, на мои сообщения отвечали быстро. Забрали на экскурсию вовремя Спасибо большое!