Экскурсии на лошадях в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Каппадокии, цены от €37. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Конные прогулки
27 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Каппадокии
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
«После небольшого инструктажа и знакомства с лошадьми вы отправитесь покорять самые впечатляющие локации Каппадокии на рассвете или на закате»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Конная прогулка по Каппадокии
На машине
Конные прогулки
3 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Насладитесь видами Каппадокии, проезжая по красивым локациям на лошадях. Оригинальные скалы, абрикосовые сады и виноградники ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с лошадьми, пройдёте инструктаж и отправитесь в путешествие»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
55 за человека
Верхом на лошади - по долинам Каппадокии
Конные прогулки
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом на лошади - по долинам Каппадокии
Прокатиться по долинам и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля
«Расскажем про маршрут, покажем, как сидеть на лошади, и проведём инструктаж по безопасности»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
37 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladislav
    16 ноября 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Рекомендую!
  • Ж
    Жданова
    10 ноября 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Все было супер ☺️ Самое главное для меня, что были чистые лошадки)) Когда каталась на лошадях в Казахстане, то вся
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    одежда пропахлась (мягко сказано) лошадиным запахом, тут такого не было. Большой плюс, что инструктор фоткал, очень много видео и фото, отдельное спасибо 🙏🏻 Видела в другом городе Турции конную прогулку, где запрещают фоткать, а потом предлагают купать фото от своих фотографов за приличную цену. Однозначно рекомендую, если любите лошадей 🥰

    Все было супер ☺️ Самое главное для меня, что были чистые лошадки)) Когда каталась на лошадях
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2024
    Конная прогулка по Каппадокии
    Супер)
  • А
    Анна
    10 сентября 2024
    Конная прогулка по Каппадокии
    Хорошая организация, маршрут подобран удобный для прохождения даже новичкам, но по красивой местности. Несколько сопровождающих, неустанно делающих фото))) лошади спокойные, обученные. Всё очень понравилось! Ну а фото на закате как отдельная любовь))
    Хорошая организация, маршрут подобран удобный для прохождения даже новичкам, но по красивой местности. Несколько сопровождающих, неустанно
  • М
    Михаил
    11 августа 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    В целом прогулка понравилась. Но маршрут несколько не соответствует описанию. Заезжали только в долину Мечей. Долиной Любви любовались издалека. Розовую долину и деревню Чавушин не заметили.
  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Конная прогулка по Каппадокии
    Все прошло хорошо, вовремя забрали из отеля, потом посадили на лошадей и по маршруту друг за другом пошли, останавливались сделать фото.
  • А
    Анна
    21 мая 2023
    Конная экскурсия по волшебным долинам Каппадокии на закате
    Спасибо за экскурсию! Были только вдвоём с мужем, наверное, повезло) На лошадях катались впервые, но было отлично, сопровождающий помогал на протяжении
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    всего пути. Также, делал красивые фото нас и видео 😊 Единственное, что показалось как-то быстро, не 2 часа, а час, но в целом погуляли хорошо.

  • А
    Азимова
    7 мая 2023
    Конная экскурсия по волшебным долинам Каппадокии на закате
    Экскурсия понравилась, пейзажи потрясающе. С этой прогулкой справится даже ребенок (в нашей группе была маленькая девочка). Конь - чистый и
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    красивый. Провожатый тоже супер, помогал преодолеть сложные участки тропы - я в превый раз каталась на лошади за очень очень долгое время, и охотно делал фотографии и видео. Про организаторские вопросы: мне заранее написали в Вотсапе и уточнили всю информацию на русском языке, на мои сообщения отвечали быстро. Забрали на экскурсию вовремя Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Конные прогулки»

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  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в феврале 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 86. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Каппадокии. Максимально сближение с природой Каппадокии, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025