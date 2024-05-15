Экскурсии с животными в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Каппадокии, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
«После небольшого инструктажа и знакомства с лошадьми вы отправитесь покорять самые впечатляющие локации Каппадокии на рассвете или на закате»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Прогулка на верблюдах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная прогулка на верблюдах по историческим местам Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого, выбрав прогулку на верблюдах с видами на величественную Каппадокию
Начало: Трансфер из вашего отеля
«Самыми популярными помощниками караванциков являются верблюды»
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Конная прогулка по Каппадокии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с лошадьми, пройдёте инструктаж и отправитесь в путешествие»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились с ветерком, получили отличные фото и видео, спасибо.
    Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились
  • Е
    Елизавета
    16 марта 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Прогулка оставила прекрасные впечатления. Лошадки чистенькие, ухоженные, умненькие. Не знаю, из-за молодости - горячности кобылок или из-за холодка и ветра (были в
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    марте), но прогулка была достаточно бодрой, наш аллюр я бы назвала шаго-рысь. Но так как мы с мужем бывалые всадники, то нас это нисколько не смущало). У нас была групповая экскурсия, но в итоге получилось, что были с мужем вдвоем. Брали на закате. Прогулка идёт вдоль дороги (проезжей) до долин, далее по долинам и немного вдоль дороги обратно. Нам встречались машины и миникары, которые так же ездят по "маршруту", лошади их в большинстве своем игнорируют, моя лошадочка немного запаниковала, когда их стало слишком много, но мы с ней быстро справились. Попыток выбить из седла, понести, или наоборот встать как вкопанный и пр. замечено за лошадками за прогулку не было. Седла ковбойские, что может быть непривычно, но адаптируемо, для "бывалых" и удобно для новичков - можно придерживаться руками за луку. На смотровых площадках долин были остановки, где мы спешивались и/или оставались на конях для фото паузы. Нашим проводником был Рахмет. Отдельно хочется отметить его работу в качестве фото и видео оператора. Столько всего отснял, просто прекрасно. Над, под, сбоку, отдельно, вдвоем, я на лошади, а муж нет, я на земле, муж на лошади, на другой лошади…. В общем самые приятные впечатления. Ну и конечно потрясающие пейзажи)

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Животные»

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  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 86. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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