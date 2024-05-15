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Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
«После небольшого инструктажа и знакомства с лошадьми вы отправитесь покорять самые впечатляющие локации Каппадокии на рассвете или на закате»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная прогулка на верблюдах по историческим местам Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого, выбрав прогулку на верблюдах с видами на величественную Каппадокию
Начало: Трансфер из вашего отеля
«Самыми популярными помощниками караванциков являются верблюды»
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с лошадьми, пройдёте инструктаж и отправитесь в путешествие»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия15 мая 2024Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
- ЕЕлена5 апреля 2024Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились с ветерком, получили отличные фото и видео, спасибо.
- ЕЕлизавета16 марта 2024Прогулка оставила прекрасные впечатления. Лошадки чистенькие, ухоженные, умненькие. Не знаю, из-за молодости - горячности кобылок или из-за холодка и ветра (были в
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Животные»
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