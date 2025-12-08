Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Испытайте альтернативный способ увидеть достопримечательности Каппадокии с земли в этом туре на квадроциклах. После краткого инструктажа по технике безопасности и демонстрации попрактикуйтесь на велосипедах перед началом тура. Когда вы на 100% освоитесь за рулем, начните свое путешествие по Каппадокии, которое обязательно нужно увидеть. Во-первых, проезжайте через Долину Мечей, самую маленькую долину в регионе, и полюбуйтесь похожими на мечи дымоходами фей, давшими долине ее название. Далее мчитесь через Белую, Любовную и Красную долины, останавливаясь в каждой локации для отдыха или фотографий. Завершите маршрут в Долине роз, где вы сможете полюбоваться закатом с одного из лучших мест для наблюдения за закатом в Каппадокии.

