Описание экскурсииИспытайте альтернативный способ увидеть достопримечательности Каппадокии с земли в этом туре на квадроциклах. После краткого инструктажа по технике безопасности и демонстрации попрактикуйтесь на велосипедах перед началом тура. Когда вы на 100% освоитесь за рулем, начните свое путешествие по Каппадокии, которое обязательно нужно увидеть. Во-первых, проезжайте через Долину Мечей, самую маленькую долину в регионе, и полюбуйтесь похожими на мечи дымоходами фей, давшими долине ее название. Далее мчитесь через Белую, Любовную и Красную долины, останавливаясь в каждой локации для отдыха или фотографий. Завершите маршрут в Долине роз, где вы сможете полюбоваться закатом с одного из лучших мест для наблюдения за закатом в Каппадокии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый греческий город Мустафапаша
- Монастырь Кеслик
- Долина Соганлы
- Сахинефенди
- Подземный город Каймаклы
Что включено
- Встреча в отеле и высадка
- Маски
- Шлемы
- Очки защитные
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
