Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Мария – экскурсионное агентство из Каппадокии

Когда вы уже полетали на воздушном шаре и видели восход 🌅 солнца, время отправляться навстречу закату — в его лучах Каппадокия особенно похожа на другую планету! Вас ждет не простая прогулка 👣 пешком, а часовой тур на квадроциклах.



Вы зарядитесь весельем и увезете с собой классные фото-воспоминания.



В стоимость также включен трансфер от и до отеля.

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