Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Каппадокия — на квадроциклах за закатом!

Ощутить драйв, полюбоваться чудесами природы и проводить солнце в долине Любви

Мария
Мария – экскурсионное агентство из Каппадокии
Когда вы уже полетали на воздушном шаре и видели восход 🌅 солнца, время отправляться навстречу закату — в его лучах Каппадокия особенно похожа на другую планету! Вас ждет не простая прогулка 👣 пешком, а часовой тур на квадроциклах.

Вы зарядитесь весельем и увезете с собой классные фото-воспоминания.

В стоимость также включен трансфер от и до отеля.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.

Экскурсия

€40 за человека

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Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!

Что вас ожидает

Квадро-тур по долине Любви
Здешние скальные образования — это высокие тонкие столбы, туфовые «грибы», треугольные волны и другие фантазии природы. Исследовать эту долину вы будете на мощных квадроциклах. Сначала вас ждет небольшой инструктаж по управлению, а затем — 1 час экстрима. В финале приключения вы насладитесь закатом и сделаете фото. Затем мы отвезем вас обратно в отель 🏨.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а поездка на квадроциклах без сопровождения гида и без остановок
  • С вами будет англоговорящий инструктор
  • Мы заберем вас из отеля на автобусе 🚌 и после прогулки привезем обратно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Каппадокии
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!

Экскурсия проводится ежедневно в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.
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Мария проводит ещё 2 экскурсии

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