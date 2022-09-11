Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все вопросы отвечала четко и оперативно; парни-сопровождающие обеспечивали нашу безопасность на протяжении всего пути; маршрут проходил по самым красивым уголкам каньона! Спасибо большое всем, кто участвовал в организации экскурсии!

Е Евгений

По времени у нас с женой на получалось поехать вечером, для нас перенесли покатушки на 10 утра. Отлично погоняли, почти два часа с остановками. Единственное конечно, хорошо бы предупреждали, что желательны очки. Очень пыльно, пыль летит в глаза а на водителях только каски. Мне ещё нормально, а жене с ресницами было похуже. Но все равно эмоции положительные)