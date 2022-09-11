Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Когда вы уже полетали на воздушном шаре и видели восход солнца, время отправляться навстречу закату — в его лучах Каппадокия особенно похожа на другую планету! Вас ждёт не простая прогулка пешком, а часовая поездка на квадроциклах. Вы зарядитесь весельем и увезёте с собой классные фото-воспоминания. В стоимость также включён трансфер от и до отеля.
Описание экскурсии
На квадроциклах по Красной долине
Это место славится своим необычным цветом, который лучше всего играет своими красками именно на закате. Исследовать долину вы будете на мощных квадроциклах. Сначала вас ждёт небольшой инструктаж по управлению, а затем — 1 час экстрима. После насыщенного вечера мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка на квадроциклах без сопровождения гида и без остановок
- С вами будет англоговорящий инструктор
- Мы заберём вас из отеля на автобусе и после прогулки привезём обратно
- Дети младше 18 лет к вождению квадроциклом не допускаются, только в качестве пассажира в сопровождении взрослых
ежедневно в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 489 туристов
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все супер, очень содержательно и интересно, места живописные и красивые, большое спасибо👍🏼
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Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все вопросы отвечала четко и оперативно; парни-сопровождающие обеспечивали нашу безопасность на протяжении всего пути; маршрут проходил по самым красивым уголкам каньона! Спасибо большое всем, кто участвовал в организации экскурсии!
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Е
По времени у нас с женой на получалось поехать вечером, для нас перенесли покатушки на 10 утра. Отлично погоняли, почти два часа с остановками. Единственное конечно, хорошо бы предупреждали, что желательны очки. Очень пыльно, пыль летит в глаза а на водителях только каски. Мне ещё нормально, а жене с ресницами было похуже. Но все равно эмоции положительные)
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Д
Прогулка на квадроциклах понравилась,правда квадроцикл попался немного укатанный, с очень туго работающей педалью тормоза
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Отличная экскурсия. Четкая организация и великолепные виды
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К
Экскурсия - супер!
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