Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Квадро-тур по долине Любви Здешние скальные образования — это высокие тонкие столбы, туфовые «грибы», треугольные волны и другие фантазии природы. Исследовать эту долину вы будете на мощных квадроциклах. Сначала вас ждет небольшой инструктаж по управлению, а затем — 1 час экстрима. В финале приключения вы насладитесь закатом и сделаете фото. Затем мы отвезем вас обратно в отель 🏨.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а поездка на квадроциклах без сопровождения гида и без остановок
С вами будет англоговорящий инструктор
Мы заберем вас из отеля на автобусе 🚌 и после прогулки привезем обратно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Каппадокии
Экскурсия проводится ежедневно в 16:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.
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