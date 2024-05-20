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3 часа
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Исследовать эту долину вы будете на мощных квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Групповая
2 часа
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€114 за человека
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: уникальный тур по вулканическим долинам Каппадокии
Погрузитесь в приключение на квадроциклах, где вас ждут волшебные долины и скальные образования
Начало: Встретим вас в отеле
«Приключение по бездорожью Экскурсии на квадроциклах по Каппадокии проводятся каждый день»
Расписание: каждый день с 16:45 до 19-30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия20 мая 2024Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.
- ЮЮлия11 мая 2024Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все
- AAnna16 апреля 2024Замечательная экскурсия! Гиды дали привыкнуть к квадроциклам, спокойно показали, как им управлять. Мы останавливались на красивых локациях, чтобы погулять, узнать историю места и сделать крутые фотографии! Мы встретили красивый закат и получили огромное количество положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению
- ТТаня27 августа 2023Мой муж и я прекрасно провели время в этом туре. Гиды были дружелюбные и полезные. казалось, что мы вообще единственные
- ААля24 августа 2023Супер поездка - мы брали частную экскурсию, и наш гид отвез нас в некоторые особенные и необычные места. Действительно было очень весело. Рекомендую к посещению!!
- IIra17 августа 2023Это любовь с первого взгляда - наше приключение на квадроциклах!!!! У нас был частный гид - только я и мой молодой человек! Это было по-настоящему весело. рекомендую. Спасибо ребята!:-)
- ККсения1 июня 2023Экскурсия - супер!
- DDenis11 сентября 2022Все супер, очень содержательно и интересно, места живописные и красивые, большое спасибо👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На квадроциклах»
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Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "На квадроциклах" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 114. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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