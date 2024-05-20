Ю Юлия Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.

Ю Юлия Каппадокия - на квадроциклах за закатом читать дальше вопросы отвечала четко и оперативно; парни-сопровождающие обеспечивали нашу безопасность на протяжении всего пути; маршрут проходил по самым красивым уголкам каньона! Спасибо большое всем, кто участвовал в организации экскурсии! Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все

A Anna Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии Замечательная экскурсия! Гиды дали привыкнуть к квадроциклам, спокойно показали, как им управлять. Мы останавливались на красивых локациях, чтобы погулять, узнать историю места и сделать крутые фотографии! Мы встретили красивый закат и получили огромное количество положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению

Т Таня Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии читать дальше катаемся на квадроциклах. Предоставили подходящие очки и пылевые балаклавы, за что мы были очень благодарны по итогу. Спасибо за отличные впечатления!! Мой муж и я прекрасно провели время в этом туре. Гиды были дружелюбные и полезные. казалось, что мы вообще единственные

А Аля Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии Супер поездка - мы брали частную экскурсию, и наш гид отвез нас в некоторые особенные и необычные места. Действительно было очень весело. Рекомендую к посещению!!

I Ira Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии Это любовь с первого взгляда - наше приключение на квадроциклах!!!! У нас был частный гид - только я и мой молодой человек! Это было по-настоящему весело. рекомендую. Спасибо ребята!:-)

К Ксения Каппадокия - на квадроциклах за закатом Экскурсия - супер!