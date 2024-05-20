Джип-туры на квадроциклах

Найдено 4 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Каппадокии, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Исследовать эту долину вы будете на мощных квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
41 отзыв
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 30 за человека
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
114 за человека
Катание на квадроциклах на закате
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: уникальный тур по вулканическим долинам Каппадокии
Погрузитесь в приключение на квадроциклах, где вас ждут волшебные долины и скальные образования
Начало: Встретим вас в отеле
«Приключение по бездорожью Экскурсии на квадроциклах по Каппадокии проводятся каждый день»
Расписание: каждый день с 16:45 до 19-30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
    Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все
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    вопросы отвечала четко и оперативно; парни-сопровождающие обеспечивали нашу безопасность на протяжении всего пути; маршрут проходил по самым красивым уголкам каньона! Спасибо большое всем, кто участвовал в организации экскурсии!

  • A
    Anna
    16 апреля 2024
    Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
    Замечательная экскурсия! Гиды дали привыкнуть к квадроциклам, спокойно показали, как им управлять. Мы останавливались на красивых локациях, чтобы погулять, узнать историю места и сделать крутые фотографии! Мы встретили красивый закат и получили огромное количество положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению
  • Т
    Таня
    27 августа 2023
    Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
    Мой муж и я прекрасно провели время в этом туре. Гиды были дружелюбные и полезные. казалось, что мы вообще единственные
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    катаемся на квадроциклах. Предоставили подходящие очки и пылевые балаклавы, за что мы были очень благодарны по итогу. Спасибо за отличные впечатления!!

  • А
    Аля
    24 августа 2023
    Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
    Супер поездка - мы брали частную экскурсию, и наш гид отвез нас в некоторые особенные и необычные места. Действительно было очень весело. Рекомендую к посещению!!
  • I
    Ira
    17 августа 2023
    Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
    Это любовь с первого взгляда - наше приключение на квадроциклах!!!! У нас был частный гид - только я и мой молодой человек! Это было по-настоящему весело. рекомендую. Спасибо ребята!:-)
  • К
    Ксения
    1 июня 2023
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Экскурсия - супер!
  • D
    Denis
    11 сентября 2022
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Все супер, очень содержательно и интересно, места живописные и красивые, большое спасибо👍🏼
    Все супер, очень содержательно и интересно, места живописные и красивые, большое спасибо👍🏼Все супер, очень содержательно и интересно, места живописные и красивые, большое спасибо👍🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Каппадокия - на квадроциклах за закатом
  2. Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
  3. Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
  4. Катание на квадроциклах на закате
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "На квадроциклах" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 114. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2024 год на квадроциклах, 58 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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